Toyota выпустила новый суперкар для дорог общего пользования

Концептуальный GR Super Sport, предназначенный для дорог общего пользования, отличается агрессивным обвесом, боковыми понтонами и аэродинамическим плавником на крыше. Кроме того, новинка оснащена мощными тормозными суппортами, которые «явно демонстрируют впечатляющий динамический потенциал машины, повторяя силуэт и технические решения Toyota TS050 Hybrid» — говорится в пресс-релизе.

Суперкар GR Super Sport покажут на Tokyo Auto Salon, который пройдет с 12 по 14 января в японской столице. Помимо этой модели, тойотовцы привезут свои гоночные автомобили, участвовавшие в различных чемпионатах и сериях. Среди них — купе Toyota 86 GR и «горячий» хетчбэк Toyota Vitz GRMN.

Посетители токийской выставки автомобильного тюнига также смогут посмотреть на машины другого японского автостроителя — Honda. На стенде этой марки будет представлена новая спортивная модификация кроссовера CR-V, которая поступит в продажу в следующем году. Прочитать об этой модели можно здесь.