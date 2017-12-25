Toyota выпустила новый суперкар для дорог общего пользования

Фото: Toyota
На выставке автомобильного тюнинга Tokyo Auto Salon подразделение Toyota Gazoo Racing продемонстрирует концептуальный суперкар GR Super Sport. На этом же мероприятии японцы объявят окончательный состав участников грядущей 24-часовой гонки на Нюрбургринге, которая пройдет в мае следующего года.
Виктория Базылева

Концептуальный GR Super Sport, предназначенный для дорог общего пользования, отличается агрессивным обвесом, боковыми понтонами и аэродинамическим плавником на крыше. Кроме того, новинка оснащена мощными тормозными суппортами, которые «явно демонстрируют впечатляющий динамический потенциал машины, повторяя силуэт и технические решения Toyota TS050 Hybrid» — говорится в пресс-релизе.

Суперкар GR Super Sport покажут на Tokyo Auto Salon, который пройдет с 12 по 14 января в японской столице. Помимо этой модели, тойотовцы привезут свои гоночные автомобили, участвовавшие в различных чемпионатах и сериях. Среди них — купе Toyota 86 GR и «горячий» хетчбэк Toyota Vitz GRMN.

Посетители токийской выставки автомобильного тюнига также смогут посмотреть на машины другого японского автостроителя — Honda. На стенде этой марки будет представлена новая спортивная модификация кроссовера CR-V, которая поступит в продажу в следующем году. Прочитать об этой модели можно здесь.

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25 декабря 2017
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