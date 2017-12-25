В России продали рекордное количество Chevrolet Camaro

Компания Chevrolet похвасталась рекордными продажами Camaro шестого поколения в России. С начала нынешнего года официальные дилеры американской марки реализовали 200 машин.
Виктория Базылева

Конечно, нельзя сказать, что Chevrolet Camaro пользуется у россиян бешеным спросом, учитывая общий объем российского рынка новых легковых автомобилей. Однако конкретно для этой модели 200 экземпляров, реализованных в течение года — это успех. Такого результата дилерам удалось добиться впервые с 2012-го, когда автомобиль поступил в продажу.

На сегодняшний день в нашей стране Chevrolet Camaro представлен в единственной комплектации 2LT с пакетом RS, включающим в себя люк с электроприводом, восемь подушек безопасности, тормоза Brembo и систему дистанционного запуска двигателя. Помимо прочего, в список оснащения входят двухзонный климат-контроль, обогрев передних кресел и рулевого колеса, а также память регулировок водительского сиденья и настроек зеркал.

Фото: Chevrolet

В движение «Камаро» приводится двухлитровым турбомотором мощностью 238 л. с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм. Пару ему составляет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач — до первой сотни автомобиль разгоняется за 5,9 секунды. В 2017-м модель удостоилась награды «Купе года» ежегодной национальный премии «Автомобиль года», а в 2016-м стала победителем аналогичного конкурса, проводимого изданием Motor Trend.

Остается лишь добавить, что стартовая цена Chevrolet Camaro в России на сегодняшний день составляет 2 890 000 рублей.

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25 декабря 2017
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