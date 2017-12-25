В России продали рекордное количество Chevrolet Camaro

Конечно, нельзя сказать, что Chevrolet Camaro пользуется у россиян бешеным спросом, учитывая общий объем российского рынка новых легковых автомобилей. Однако конкретно для этой модели 200 экземпляров, реализованных в течение года — это успех. Такого результата дилерам удалось добиться впервые с 2012-го, когда автомобиль поступил в продажу.

На сегодняшний день в нашей стране Chevrolet Camaro представлен в единственной комплектации 2LT с пакетом RS, включающим в себя люк с электроприводом, восемь подушек безопасности, тормоза Brembo и систему дистанционного запуска двигателя. Помимо прочего, в список оснащения входят двухзонный климат-контроль, обогрев передних кресел и рулевого колеса, а также память регулировок водительского сиденья и настроек зеркал.