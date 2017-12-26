Cadillac переписал прайс-листы на свои автомобили

По данным пресс-службы российского офиса Cadillac, со следующего года ценник на кроссовер XT5 увеличится примерно на 300 000 рублей, а внедорожника Escalade — на 400 000 рублей. О том, на сколько подрастут прайсы остальных моделей — седанов CTS и CT6 — пока никакой информации нет. Либо в компании в настоящее время этот вопрос решается, либо их цены останутся на прежнем уровне.

В любом случае тем, кто задумался о приобретении машин с шильдиком Cadillac, следует поторопиться. Тем более, что до конца нынешнего года действует специальное предложение по Trade In, воспользовавшись которым можно сэкономить порядка 300 000 целковых. Кроме того, можно купить автомобиль в кредит со льготной ставкой от 6,75%, а также получить «преимущество по КАСКО» до 150 000 рублей и дополнительные бонусы, если ваш выбор пал на внедорожник Escalade особой серии Platinum.