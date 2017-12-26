KIA привезет в Россию три новинки

– В 2018 году модельная линейка KIA составит уже 12 автомобилей. И мы считаем, что Московский международный автосалон — отличная площадка для демонстрации наших новинок и непосредственного взаимодействия с поклонниками марки, — сказал управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, в феврале будущего года в России стартуют продажи обновленного кроссовера Sorento Prime. Большой корейский кроссовер обзавелся перелицованными бамперами, полностью светодиодной оптикой и видоизмененной радиаторной решеткой. Под его капотом поселился 2,2-литровый дизельный мотор, работающий в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.