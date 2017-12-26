KIA привезет в Россию три новинки

Фото: Вячеслав Василенко
Компания KIA подтвердила свое участие в грядущем Московском автосалоне (ММАС-2018), который пройдет с 29 августа по 9 сентября. Корейцы привезут на моторшоу свой самый быстрый автомобиль в истории — фастбэк Stinger, обновленный флагманский кроссовер Sorento Prime и новую «внедорожную» версию хетчбэка Picanto X-Line.
Виктория Базылева

– В 2018 году модельная линейка KIA составит уже 12 автомобилей. И мы считаем, что Московский международный автосалон — отличная площадка для демонстрации наших новинок и непосредственного взаимодействия с поклонниками марки, — сказал управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, в феврале будущего года в России стартуют продажи обновленного кроссовера Sorento Prime. Большой корейский кроссовер обзавелся перелицованными бамперами, полностью светодиодной оптикой и видоизмененной радиаторной решеткой. Под его капотом поселился 2,2-литровый дизельный мотор, работающий в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото: www.netcarshow.com

Чуть позже — в марте — дилеры KIA приступят к приему заказов на фастбэк Stinger. Ориентированный на российский рынок автомобиль получит двухлитровый 247-сильный турбомотор и 3,3-литровый V6 с двойным наддувом мощностью 370 л. с. Оба двигателя безальтернативно работают с восьмиступенчатым «автоматом». Привод — на выбор покупателя — задний или полный.

В списке оснащения «Стингера» значится система Drive Mode Select — возможность выбора различных режимов езды в зависимости от условий эксплуатации, адаптивная подвеска и множество электронных помощников, отвечающих за безопасность.

Фото: www.netcarshow.com

Кроме того, ожидается, что в 2018 году модельный ряд KIA пополнит «внедорожная» модификация субкомпактного Picanto, получившая название X-Line. Премьера этой машины, напомним, состоялась на Франкфуртском автосалоне в прошлом сентябре.

Автомобиль отличается увеличенным на 15 мм клиренсом и более высокой посадкой, другими бамперами и защитным пластиковым обвесом. В салоне машины появились модные вставки и накладки, окрашенные в лаймовый цвет. В движение же новый «Пиканто» приводится литровым турбомотором мощностью 100 л. с. и максимальным крутящим моментом 172 Нм.

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26 декабря 2017
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