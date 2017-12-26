Тысячи алжирцев ездят на Renault Logan с российскими кузовами

Пару месяцев назад мощность производственной линии на АВТОВАЗе была увеличена в два раза. В итоге ежедневно с конвейера сходят около 120 «логановских» кузовов. Таким образом «реношники» смогли превысить ранее намеченные планы.

— Поставки кузовов для Renault Logan в Алжир — один из крупнейших проектов не только для Renault Россия, но и для автомобильной индустрии в целом. Он свидетельствует о том, что наша продукция соответствует самым высоким мировым стандартам и обладает высокой конкурентоспособностью на мировых рынках', — прокомментьировал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор Renault Россия Андрей Панков.