Тысячи алжирцев ездят на Renault Logan с российскими кузовами

Фото: Renault
Французы отрапортовали о поставке юбилейного 20-тысячного кузова для автомобиля Renault Logan, сваренного и окрашенного на российском заводе, на предприятие «Рено» в Алжире. Там, правда, машину выпускают под названием Symbol.
Мирон Горин

Пару месяцев назад мощность производственной линии на АВТОВАЗе была увеличена в два раза. В итоге ежедневно с конвейера сходят около 120 «логановских» кузовов. Таким образом «реношники» смогли превысить ранее намеченные планы.

— Поставки кузовов для Renault Logan в Алжир — один из крупнейших проектов не только для Renault Россия, но и для автомобильной индустрии в целом. Он свидетельствует о том, что наша продукция соответствует самым высоким мировым стандартам и обладает высокой конкурентоспособностью на мировых рынках', — прокомментьировал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор Renault Россия Андрей Панков.

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26 декабря 2017
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