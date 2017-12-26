В России отзывают автомобили Audi из-за риска возгорания

Фото: Audi
Компания «Фольксваген Груп Рус» объявляет о проведении сервисной кампании, охватывающей более 1800 автомобилей Audi A4, A5 и Q5. Производитель выявил дефект климатической установки, который может привести к воспламенению.
Виктория Базылева

– Причиной отзыва транспортных средств является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки, в редких случаях это может привести к оплавлениям и даже возгоранию, — говорится в сообщении Росстандарта.

По данным агентства под сервисную акцию подпадают 1880 автомобилей Audi A4, A5 и Q5, проданных российскими дилерами в период с 2011 по 2016 год.

Специалисты сервиса заменят на потенциально дефектных машинах нагревательный элемент, а также обновят программное обеспечение блока управления климатической установкой. Все работы будут выполнены для владельцев авто абсолютно бесплатно.

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26 декабря 2017
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