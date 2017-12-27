Hyundai Solaris и Creta можно приобрести с десятипроцентной скидкой

– Мы приветствуем решение Правительства РФ возобновить действие госпрограмм с 1 января 2018 года. Более 9 000 клиентов Hyundai уже успели воспользоваться программой в 2017 году, и мы уверены, что в новом году программа поддержки также будет востребована у наших клиентов, — сказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Согласно новым условиям предоставления льгот, под госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» подпадут машины, сошедшие с конвейера не раньше декабря нынешнего года. Еще одно требование — цена транспортного средства не должна превышать 1 500 000 рублей. Покупателям предоставят скидку в размере 10% от стоимости выбранного автомобиля, а вот десятипроцентные льготы на кредитные ставки в 2018-м отменят.