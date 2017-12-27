На кроссоверах Peugeot 3008 выявили дефект топливной системы

Фото: www.netcarshow.com
В минувшем месяце компания «Пежо Ситроен Рус» объявила о проведении сервисной акции, охватывающей автомобили Peugeot 4008 и Citroёn C4 Aircross, багажники которых захлопываются самопроизвольно. Теперь французский автостроитель отзывает кроссоверы Peugeot 3008 — причиной послужила возможная неисправность топливных трубок.
Виктория Базылева

– Причиной отзыва автомобилей стало возможное неправильное расположение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном, которое может приводить к трению трубок об экран и их повреждению, — сообщает Росстандарт.

Обладателям потенциально дефектных автомобилей не стоит откладывать визит к дилеру, поскольку износ топливных трубок может привести к утечке горючего, а в дальнейшем и к более серьезным поломкам. На всех подпадающих под отзыв машинах работники сервисов проверят и заменят в случае необходимости детали, а также установят защитную оплетку, чтобы исключить вероятность повторных повреждений.

Остается добавить, что в дилерских центрах ожидают владельцев 261 кроссовера Peugeot 3008, проданного на территории России в период с октября минувшего года по август года нынешнего.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, кроссоверы, автосервис, ремонт
27 декабря 2017
270
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы