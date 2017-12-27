На кроссоверах Peugeot 3008 выявили дефект топливной системы

– Причиной отзыва автомобилей стало возможное неправильное расположение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном, которое может приводить к трению трубок об экран и их повреждению, — сообщает Росстандарт.

Обладателям потенциально дефектных автомобилей не стоит откладывать визит к дилеру, поскольку износ топливных трубок может привести к утечке горючего, а в дальнейшем и к более серьезным поломкам. На всех подпадающих под отзыв машинах работники сервисов проверят и заменят в случае необходимости детали, а также установят защитную оплетку, чтобы исключить вероятность повторных повреждений.

Остается добавить, что в дилерских центрах ожидают владельцев 261 кроссовера Peugeot 3008, проданного на территории России в период с октября минувшего года по август года нынешнего.