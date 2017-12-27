Nissan отзывает в России еще 106 000 смертельно опасных автомобилей

Пару дней назад Росстандарт проинформировал о проведении компанией Nissan новой сервисной акции. Под нее подпадают 127 738 хетчбэков Tiida и микровэнов Note, сошедших с конвейера в период с 2005 по 2014 год. Причиной отзыва послужили небезызвестные подушки безопасности Takata, которые могут сработать в любой момент. По некоторым данным, из-за дефектных эйрбэгов погибли уже более 16 человек по всему миру.

– Причиной отзыва автомобилей Nissan является нитрат аммония, содержащийся в пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности для переднего пассажира, который портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температурой. В результате этого корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон, — говорится в сообщении Росстандарта.

Сегодня стало известно, что «Ниссан» расширяет кампанию и отзывает еще 106 340 автомобилей. Среди них — Almera, Teana, Pickup, Tino, Patrol, Terrano и X-Trall, выпущенные с февраля 2001 года по ноябрь 2012. На потенциально опасных машинах специалисты дилерских центров проверят подушки безопасности и заменят газогенераторы.