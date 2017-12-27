Почему в ближайшие десять лет электромобили в России покупать не будут

Сегодня на российском электромобили представлены брендами Tesla, Nissan и Mitsubishi. За первые 7 месяцев 2017 года было продано на 18% больше электрокаров, чем в аналогичном периоде 2016 года. На 1 июля 2017 года в стране насчитывается 1,1 тыс. электромобилей. 45% от этого объема приходится на Nissan Leaf, который зарегистрирован в количестве 508 единиц, далее следует Mitsubishi i-MiEV — 271 шт. (24%). Замыкает тройку лидеров Tesla Model S, представленная 181 экземпляром (16%). Треть электромобилей в России стоит на учете в Москве и Подмосковье (367 штук). Низкий уровень продаж объясняется стоимостью электрокаров — самая доступная модель, из представленных на российском авторынке, Smart Electric Drive, стоит 701 334 ₽, а в линейке Tesla цена электромобилей стартует от 3 млн. руб.

Правительство РФ разработало ряд стимулирующих мер для развития электрического транспорта в стране. С 2017 года владельцы электромобилей не оплачивают парковочные места на территории платной парковки Москвы, что позволяет горожанам, пользующимся парковкой, сэкономить до 160 000 ₽ в год. В сентябре этого года в центре столицы появилось 80 специализированных парковочных мест исключительно для электромобилей. Городские власти обязали администрации столичных торговых центров оборудовать зарядные станции для электрокаров: к концу 2018 года в Москве появится как минимум 157 станций.