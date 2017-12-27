Tesla выпустит электрический пикап

Разумеется, никаких подробностей о новинке глава компании раскрывать не стал. Да и о чем можно говорить, если работа над проектом еще не стартовала. Однако Маск отметил, что по своим габаритам пикап будет схож с Ford F-150.

Что же до кроссовера Model Y, разговоры о котором ведутся уже давно, то он дебютирует в 2019 году. Самый маленький SUV в модельном ряду позаимствует платформу и силовые агрегаты у самой «доступной» на сегодняшний день Tesla — седана Model 3.

Пикап, очевидно, представят не раньше 2020-го. Тогда же, согласно планам автостроителя, начнется производство нового спорткара Roadster. Но хватит ли у Маска средств на осуществление своих задумок — непонятно. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по мнению некоторых экспертов, компания обанкротится уже в следующем году.