Tesla выпустит электрический пикап

Осенью Илон Макс презентовал прототип грузовика Semi, оснащенного электромоторами. Новинка еще даже не встала на конвейер, а производитель уже приступил к приему предварительных заказов. Не исключено, что в скором времени миллиардер начнет собирать заявки и на пикап, который пока существует только в его голове.
– Я обещаю, что мы выпустим пикап сразу после того, как выйдет Model Y. Я обдумывают его дизайн и техническую «начинку» уже на протяжении пяти лет. Я очень хочу построить такую машину, — написал Маск в своем «твиттере».