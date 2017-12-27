Tesla выпустит электрический пикап

Фото: deltatruck.hu
Компания Tesla презентует электрический пикап сразу после того, как в свет выйдет новый кроссовер, который получит название Model Y. Об этом в своем профиле в социальной сети Twitter сообщил глава компании Илон Маск.
Виктория Базылева

Осенью Илон Макс презентовал прототип грузовика Semi, оснащенного электромоторами. Новинка еще даже не встала на конвейер, а производитель уже приступил к приему предварительных заказов. Не исключено, что в скором времени миллиардер начнет собирать заявки и на пикап, который пока существует только в его голове.

– Я обещаю, что мы выпустим пикап сразу после того, как выйдет Model Y. Я обдумывают его дизайн и техническую «начинку» уже на протяжении пяти лет. Я очень хочу построить такую машину, — написал Маск в своем «твиттере».

Скриншот: twitter.com/elonmusk

Разумеется, никаких подробностей о новинке глава компании раскрывать не стал. Да и о чем можно говорить, если работа над проектом еще не стартовала. Однако Маск отметил, что по своим габаритам пикап будет схож с Ford F-150.

Что же до кроссовера Model Y, разговоры о котором ведутся уже давно, то он дебютирует в 2019 году. Самый маленький SUV в модельном ряду позаимствует платформу и силовые агрегаты у самой «доступной» на сегодняшний день Tesla — седана Model 3.

Пикап, очевидно, представят не раньше 2020-го. Тогда же, согласно планам автостроителя, начнется производство нового спорткара Roadster. Но хватит ли у Маска средств на осуществление своих задумок — непонятно. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по мнению некоторых экспертов, компания обанкротится уже в следующем году.

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27 декабря 2017
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