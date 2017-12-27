В России начали принимать заказы на фастбэк KIA Stinger

Без малого два миллиона рублей официальные дилеры просят за «Стингер», оснащенный системой заднего привода и двухлитровым турбомотором мощностью 248 л. с. c максимальным крутящим моментом 353 Нм. С таким двигателем новинке требуется шесть секунд, чтобы разогнаться до 100 км/ч. Спустя некоторое время в продаже появится и полноприводная модификация с этим же двухлитровым агрегатом.

Кроме того, российские автомобилисты смогут приобрести более мощный фастбэк в исполнении GT. Эту машину вооружили 3,3-литровым V6 с двойным наддувом, генерирующим 370 сил и пиковый момент 510 Нм. На разгон до сотни модели в этой модификации нужно всего 4,9 секунды. «Стингер» с 3,3-литровым мотором, ориентированный на наш рынок, будет безальтернативно комплектоваться системой полного привода.

Пока представители KIA анонсировали цену только на базовую версию Stinger с двухлитровым двигателем. Прайсы на остальные модификации фастбэка, а также подробную информацию о комплектациях компания предоставит в феврале будущего года.

Остается лишь добавить, что первые «живые» машины поступят в шоу-румы официальных дилеров в марте.