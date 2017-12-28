Lexus начал брать деньги за машины, которых нет

Фото: Lexus
Точные сроки появления седана Lexus LS нового поколения в России еще неизвестны. Однако официальные дилеры уже начали принимать предоплату за машины от всех желающих обзавестись новинкой.
Виктория Базылева

Российские продажи нового Lexus LS формально стартовали 1 декабря — именно тогда дилеры приступили к приему предварительных заказов на автомобиль. Сегодня компания разослала еще один пресс-релиз, в котором сообщала, что официалы начали «заключать контракты на приобретение» машины. Портал «АвтоВзгляд» не поленился и обратился к представителям марки за разъяснениями.

Оказалось, что если раньше клиенты могли лишь оставить свои контактные данные, то теперь им разрешили вносить денежку за автомобиль, дата появления которого на рынке пока неизвестна. Ожидается, что первые «живые» седаны поступят в шоу-румы в первом квартале будущего года, но более точных сроков на сегодняшний день не обнародовано.

Фото: Lexus

Напомним, что в нашей стране новый LS будет продаваться в двух модификациях — LS 350, LS 500 — и в девяти комплектациях. Машины оснащаются 3,5-литровыми V6 — атмосферным или с двойным турбонаддувом мощностью соответственно 315 и 421 л. с. С моторами работает исключительно десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод — задний или постоянный полный.

Новый Lexus LS располагает широким списком опций, в который входят охлаждение и массаж всех сидений, выдвигающиеся подножки, аудиосистема Mark Levinson, четырехзонный климат-контроль, система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией автоматического торможения и многие другие электронные ассистенты, значительно облегчающие водителю жизнь.

Остается лишь добавить, что цены на новинку варьируются в диапазоне от 5 539 000 до 9 295 000 рублей.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан
28 декабря 2017
457


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы