Lexus начал брать деньги за машины, которых нет

Российские продажи нового Lexus LS формально стартовали 1 декабря — именно тогда дилеры приступили к приему предварительных заказов на автомобиль. Сегодня компания разослала еще один пресс-релиз, в котором сообщала, что официалы начали «заключать контракты на приобретение» машины. Портал «АвтоВзгляд» не поленился и обратился к представителям марки за разъяснениями.

Оказалось, что если раньше клиенты могли лишь оставить свои контактные данные, то теперь им разрешили вносить денежку за автомобиль, дата появления которого на рынке пока неизвестна. Ожидается, что первые «живые» седаны поступят в шоу-румы в первом квартале будущего года, но более точных сроков на сегодняшний день не обнародовано.