Названы сроки премьеры Volvo V40 третьего поколения

Компания Volvo разрабатывает хетчбэк V40 третьей генерации. Как рассказал старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Хенрик Грин, помимо традиционных моторов новинка получит полностью электрическую силовую установку.
Виктория Базылева

Внешний вид нового V40, который поступит в продажу в 2019—2020 году, будет во многом схож с экстерьером концептуального Volvo 40.2, презентованного шведами в мае прошлого года. В основу новинки ляжет модульная платформа CMA, широко используемая на автомобилях марки. На этой же базе, напомним, построен новый кроссовер XC40, вставший на конвейер в минувшем месяце.

Фото: www.autoexpress.co.uk

В уходящем году представители компании заявили о том, что «Вольво» намерена отказаться от традиционных двигателей уже в ближайшие десять лет. Однако в моторную гамму сменившего поколение V40 все же войдут трех- и четырехцилиндровые бензиновые T3, T4 и T5, а также четырехцилиндровые дизельные D3 и D4. В продаже появится и несколько электрических модификаций с аккумуляторами разной емкости, рассказал Хенрик Грин в интервью изданию Auto Express.

Вдаваться в технические подробности старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo не стал. Он лишь отметил, что электрокар в базовом исполнении сможет преодолевать расстояние не менее чем в 400 километров на одном заряде батарей. Максимальная дальность хода топовых версий, соответственно, будет больше.

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28 декабря 2017
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