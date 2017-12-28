Названы сроки премьеры Volvo V40 третьего поколения

В уходящем году представители компании заявили о том, что «Вольво» намерена отказаться от традиционных двигателей уже в ближайшие десять лет. Однако в моторную гамму сменившего поколение V40 все же войдут трех- и четырехцилиндровые бензиновые T3, T4 и T5, а также четырехцилиндровые дизельные D3 и D4. В продаже появится и несколько электрических модификаций с аккумуляторами разной емкости, рассказал Хенрик Грин в интервью изданию Auto Express.

Вдаваться в технические подробности старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo не стал. Он лишь отметил, что электрокар в базовом исполнении сможет преодолевать расстояние не менее чем в 400 километров на одном заряде батарей. Максимальная дальность хода топовых версий, соответственно, будет больше.