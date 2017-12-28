Пять самых продаваемых в России автомобилей в 2017 году

LADA GRANTA

Некогда долгое время удерживающая лидерство в общем рейтинге продаж тольяттинская «Гранта» ничем похожим порадовать, увы, не может. Зато стоит отечественная машина значительно дешевле. Кроме того, она недорогая в обслуживании и совершенно неприхотливая в эксплуатации. Да что там говорить, если отремонтировать «Ладу» можно за стаканчиком беленькой в любом гараже у дяди Пети. Едет и рулится этот автомобиль вполне себе на свои деньги, за что его и любят.