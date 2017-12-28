Пять самых продаваемых в России автомобилей в 2017 году

Вот, что значит крепкий, как бицепс рубль — после затяжного кризиса российский авторынок наконец-то начал демонстрировать положительную динамику. Правда, не все из попавших в ТОП-5 моделей смогли выйти в плюс. Впрочем, это не отбирает у нас уверенности в том, что и 2018 год отметится ростом продаж. Если, конечно, не грянет новый кризис.
KIA RIO
С выходом нового поколения бюджетного седана корейцы просто нокаутировали ближайшим конкурентам, лишив их даже малейшего шанса на победу. Еще бы — автомобиль оказался самым навороченным в своем сегменте, причем некоторые «фишки» были откровенно заимствованы у автомобилей классом повыше. В частности, обогрев всех сидений без исключения, кожаный салон, камера заднего вида, а также 7-дюймовый тачскрин, умеющий синхронизироваться со смартфонами, строить маршруты и показывать пробки в режиме реального времени.
LADA GRANTA
Некогда долгое время удерживающая лидерство в общем рейтинге продаж тольяттинская «Гранта» ничем похожим порадовать, увы, не может. Зато стоит отечественная машина значительно дешевле. Кроме того, она недорогая в обслуживании и совершенно неприхотливая в эксплуатации. Да что там говорить, если отремонтировать «Ладу» можно за стаканчиком беленькой в любом гараже у дяди Пети. Едет и рулится этот автомобиль вполне себе на свои деньги, за что его и любят.
LADA VESTA
А вот это настоящий прорыв для Волжского автозавода. Флагманский седан ижевской сборки дал понять не только российским, но и зарубежным потребителям, что русский автомобиль серьезно намерен играть на мировой арене. По сравнению с изделиями, которые АВТОВАЗ клепал без малого полвека, «Веста» стала образцовым показателем того, что все эти годы прошли не зря. Неужто, появление яркой расцветки кузовов корейских, чешских и немецких «бюджетников» — ответ вазовскому «лайму», ставшему фирменным цветом свежеиспеченной Vesta? Похоже, тренды в российском автопроме по-прежнему задает LADA.
HYUNDAI SOLARIS
Вот он, тот единственный представитель ТОП-5, потерявший в продажах по сравнению с 2016 годом. Независимые эксперты поговаривают, что спрос на «Солярисы» упал из-за сильно подросшего качества автомобилей АВТОВАЗа, а также появления на рынке родственного, но вместе с тем более нафаршированного KIA Rio новой генерации. Впрочем, сам производитель по этому поводу не сильно переживает, сосредоточившись на продвижении кроссоверов. О чем, в частности, сообщил порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.
HYUNDAI CRETA
А вот и кроссовер, на который корейцы делают основную ставку. Мало того, что новая «Крета» практически со старта смогла задать перцу пирующему в сегменте Renault Duster, так еще и вошла в пятерку лидеров общей турнирной таблицы. По большому счету удивляться тут нечему — автомобиль получился веселым внешне, нашпигованным внутри и совершенным технически. Поэтому те, кто раньше планировали покупку базового Nissan Qashqai, теперь отдают предпочтение топовому Hyundai Creta с более мощным мотором, всеми ватрушками и полным приводом.