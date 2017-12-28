Производство автомобилей Hyundai в России увеличилось на 13%

Фото: Hyundai
В уходящем году с конвейера петербургского завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сошло 233 500 автомобилей. Объем выпущенных машин увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом.
Виктория Базылева

Наибольшим спросом среди автомобилей Hyundai у покупателей в 2017 году пользовались седан Solaris и кроссовер Creta. За период с января по декабрь предприятие «Хендэ», расположенное в Санкт-Петербурге, произвело порядка 68 000 «Солярисов» и около 63 500 машин с шильдиком «Крета».

Стоит отметить, что в нынешнем году корейцы экспортировали из России более 5900 автомобилей. Кроме того, в декабре начались поставки автокомпонентов для последующей сборки транспортных средств в Казахстане.

Как сообщает пресс-служба российского офиса Hyundai, в следующем году корейцы планируют выпустить в Санкт-Петербурге свыше 235 000 автомобилей и установить таким образом новый рекорд по объему произведенных машин за всю историю предприятия.

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28 декабря 2017
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