Санкции наложены на Россию, а продажи автомобилей падают в Америке

Фото: repokar.com
Нынешний год автомобильный рынок США заканчивает с неутешительным результатом. Но это не самое печальное для наших заокеанских партнеров-санкционеров. На следующий год американские эксперты также дают пессимистические прогнозы.
Вадим Устинов

Согласно предварительным, хотя и достаточно точным данным, объемы продаж новых легковых автомобилей в 2017 году сократятся примерно на 2% по сравнению с рекордным 2016-м — до 17,2 млн. единиц. Это станет первым провалом автомобильной отрасли США за последние семь лет. Самая длинная за столетие эпоха беспрерывного роста таким образом закончилась.

Однако неприятности для производителей и дилеров на этом не заканчиваются. Эксперты предрекают продолжение нисходящего тренда и в предстоящем году прогнозируют падение объема продаж легковушек ниже отметки в 17 миллионов, что означает возврат чуть ли не к результатам 2014 года.

Фото: wnmufm.org

Похоже, величина спада будет напрямую зависеть от того, насколько решительно автопроизводители станут использовать скидки на машины для привлечения покупателей. До сих пор многие их них не обращали особенно внимания на сокращение продаж, поскольку получаемая ими маржа позволяла не только получать значительную прибыль, но и наращивать ее. Но продолжительная тенденция по сокращению спроса заставит автоконцерны либо сокращать производство, либо пытаться переиграть конкурентов.

— Период роста, к которому мы уже привыкли, заканчивается, и отрасль начинает оптимизацию, — заявила порталу Automotive News исполнительный директор по отраслевому анализу в информационной компании Edmunds Джессика Колдуэлл. — Мы увидим борьбу за передел рынка. Все собираются удержать свою долю, и как только кто-то прибегнет к стимулированию, остальные последуют его примеру..

Фото: www.nytimes.com

По прогнозам экспертов Edmunds продажи в 2018 году упадут до 16,8 млн. легковушек. Представители крупной автомобильной компании Cox Automotive настроены еще более пессимистично. Они снижают эту планку до 16,7 млн. штук, рассчитывая при этом на положительное влияние нового закона о налогообложении, подписанного Дональдом Трампом.

Национальная ассоциация автомобильных дилеров (NADA) согласна с ними: в следующем году они ожидают падения рынка до уровня в 16,7 млн. машин. Президент NADA Марк Скарпелли констатирует:

— Любой дилер в Америке, включая меня, будет в восторге при достижении скорректированного уровня выше 16 млн.

Конечно, даже эта цифра на порядок больше, чем та, которой может похвастаться «растущий» российский рынок, и в ближайшее время Америке глобальные потрясения не грозят. Однако не стоит забывать: с большой высоты и падать больнее. Впрочем, жителей России, естественно, должны больше заботить проблемы экономики их собственной страны.

автопродажи, авторынок, производители, кризис, производство, автозаводы, вторичный рынок
28 декабря 2017
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