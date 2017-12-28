Санкции наложены на Россию, а продажи автомобилей падают в Америке

По прогнозам экспертов Edmunds продажи в 2018 году упадут до 16,8 млн. легковушек. Представители крупной автомобильной компании Cox Automotive настроены еще более пессимистично. Они снижают эту планку до 16,7 млн. штук, рассчитывая при этом на положительное влияние нового закона о налогообложении, подписанного Дональдом Трампом.

Национальная ассоциация автомобильных дилеров (NADA) согласна с ними: в следующем году они ожидают падения рынка до уровня в 16,7 млн. машин. Президент NADA Марк Скарпелли констатирует:

— Любой дилер в Америке, включая меня, будет в восторге при достижении скорректированного уровня выше 16 млн.

Конечно, даже эта цифра на порядок больше, чем та, которой может похвастаться «растущий» российский рынок, и в ближайшее время Америке глобальные потрясения не грозят. Однако не стоит забывать: с большой высоты и падать больнее. Впрочем, жителей России, естественно, должны больше заботить проблемы экономики их собственной страны.