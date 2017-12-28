Санкции наложены на Россию, а продажи автомобилей падают в Америке

Согласно предварительным, хотя и достаточно точным данным, объемы продаж новых легковых автомобилей в 2017 году сократятся примерно на 2% по сравнению с рекордным 2016-м — до 17,2 млн. единиц. Это станет первым провалом автомобильной отрасли США за последние семь лет. Самая длинная за столетие эпоха беспрерывного роста таким образом закончилась.
Однако неприятности для производителей и дилеров на этом не заканчиваются. Эксперты предрекают продолжение нисходящего тренда и в предстоящем году прогнозируют падение объема продаж легковушек ниже отметки в 17 миллионов, что означает возврат чуть ли не к результатам 2014 года.