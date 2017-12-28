Спрос на кроссоверы и внедорожники Ford продолжает расти

Фото: Ford
Доля кроссоверов и внедорожников от общего объема реализованных легковых автомобилей Ford за последние пять лет выросла в восемь раз. Если в 2012 году на такие машины приходилось всего 6% от всех российских продаж марки, то в 2017-м этот показатель увеличился до 48%.
Виктория Базылева

На сегодняшний день в модельном ряду Ford представлено два кроссовера — EcoSport (доля — 11%) и Kuga (31%), а также внедорожник Explorer (6%). Как сообщает пресс-служба компании, наибольший рост продаж за последние пять лет продемонстрировала «Куга» — в 2012 году дилеры реализовали 4200 машин, а в 2017-м — в три раза больше, 12 900 авто. Спрос вырос и на Explorer, хотя и незначительно: с 2000 проданных внедорожников в 2012-м до 2500 в 2017-м.

Фото: Ford

Стоит отметить, что среди всех переднеприводных модификаций кроссоверов, продающихся в России, Ford Kuga занимает четвертую строчку. Напомним, что этот автомобиль оснащается — на выбор покупателя — 150- или 182-сильным мотором и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Помимо модификаций, в которых ведущими выступают передние колеса, покупателям предлагаются версии с системой полного привода. Стартовая цена машины на сегодняшний день составляет 1 399 000 рублей.

Вездеход Ford Explorer продается в нашей стране с 3,5-литровыми двигателями мощностью 249 и 340 л. с. Пару моторам составляет шестиступенчатый «автомат». Обзавестись внедорожником в базовой комплектации можно по цене от 2 849 000 рублей. Кроме того, до конца нынешнего года действуют специальные предложения, которые позволят сэкономить до 370 000 целковых.

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28 декабря 2017
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