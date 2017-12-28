Спрос на кроссоверы и внедорожники Ford продолжает расти

Стоит отметить, что среди всех переднеприводных модификаций кроссоверов, продающихся в России, Ford Kuga занимает четвертую строчку. Напомним, что этот автомобиль оснащается — на выбор покупателя — 150- или 182-сильным мотором и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Помимо модификаций, в которых ведущими выступают передние колеса, покупателям предлагаются версии с системой полного привода. Стартовая цена машины на сегодняшний день составляет 1 399 000 рублей.

Вездеход Ford Explorer продается в нашей стране с 3,5-литровыми двигателями мощностью 249 и 340 л. с. Пару моторам составляет шестиступенчатый «автомат». Обзавестись внедорожником в базовой комплектации можно по цене от 2 849 000 рублей. Кроме того, до конца нынешнего года действуют специальные предложения, которые позволят сэкономить до 370 000 целковых.