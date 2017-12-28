В России отзывают Volkswagen Polo и Skoda Rapid

– Причиной отзыва транспортных средств является ненадлежащим образом сваренная буксирная проушина, вложенная в комплект бортового инструмента. В случае применения буксирной проушины может возникнуть вероятность ее обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке, — говорится в сообщении Росстандарта.

По данным ведомства, сервисная кампания охватывает 16 065 седанов Volkswagen Polo и 9973 лифтбэка Skoda Rapid, проданных официальными дилерами в 2017 году. Обладателям автомобилей, подпадающих под отзыв, абсолютно бесплатно заменят дефектную буксирную петлю на новую.

Надолго откладывать визит к дилеру владельцам «Поло» и «Рапидов» не стоит, поскольку в зимнее время года шансы, что автомобилю потребуется буксировка или эвакуация, возрастают. А сломанная проушина значительно затрудняет эти процессы. Обычный эвакуатор погрузить авто уже не сможет — придется вызывать так называемый манипулятор, стоимость которого в разы выше. Да и отбуксировать машину не получится — зацепить трос будет просто не за что.