Alfa Romeo возвращается в Россию

Для начала, пожалуй, стоит напомнить, что Alfa Romeo прекратила продажи своих автомобилей в России из-за низкого спроса и необходимости оснащения системой ЭРА-ГЛОНАСС. Однако сам бренд покидать нашу страну не собирается.

— В настоящий момент мы рассматриваем возможность вывода на российский рынок седана Alfa Romeo Giulia, но никаких конкретных сроков пока, увы, не называем, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» источник в руководящем составе российского офиса компании.

Другой источник, напрямую связанный с продажами автомобилей FIAT, Chrysler, Jeep и Alfa Romeo в России, подтвердил порталу «АвтоВзгляд», что «после всех экономических просчетов не исключается вероятность появления и первого кроссовера в истории марки — Alfa Romeo Stelvio».

В свою очередь британскому изданию Auto Express итальянцы заявили о планах по выпуску семиместного гибридного кроссовера, который навяжет конкуренцию немецким Audi Q7 и BMW X5. Только вот вряд ли стоит ждать его появления раньше 2019 года. А в Россию столь скоро он точно не приедет.