Рассекречен интерьер нового BMW 1-й серии

В интернете и раньше появлялись снимки закамуфлированного хетчбэка BMW 1-й серии, благодаря которым мы уже имеем некоторое представление о том, как будет выглядеть машина. По своим габаритам автомобиль станет чуть шире и приземистее, нежели Volkswagen Golf. Баварскую «единичку» укомплектуют более крупной радиаторной решеткой и видоизмененной оптикой.

Судя по фотографиям салона 1-й серии, опубликованным порталом Motor1, хетчбэк обзаведется полностью цифровой приборной панелью. Не исключено, что эта опция войдет в список стандартного оснащения. Экран мультимедийной системы интегрируют в центральную консоль, а воздуховоды соответственно опустят чуть ниже. Похоже, баварцы установят и новое рулевое колесо.

Никакой технической информации представители компании пока не раскрывают. Предполагается, что ведущими теперь будут не задние, а передние колеса. Кроме того, покупателям, как и прежде, предложат полноприводные модификации. В моторную гамму новинки войдут, вероятнее всего, трех- и четырехцилиндровые двигатели.