Tesla начала подготовку к русской зиме

По-видимому, доверчивых южных жителей Tesla уже выжала как лимон, и в качестве будущих жертв ей остались только обитатели холодных климатических зон. Надо сказать, что на этот лакомый кусочек компания Илона Маска нацеливается давно — она уже позаботилась о том, чтобы укомплектовать Model 3, производство которой никак не выйдет на проектную мощность, цепями противоскольжения.

Большая часть автомобилей Tesla зарегистрирована в солнечной — нет, не Армении, а Калифорнии. Но там, похоже, все покупательские резервы исчерпаны. Зато богатенькие скандинавы с удовольствием клюют на экологическую приманку, и для них компания приготовила новое инженерное решение.

Подобно двигателям внутреннего сгорания, эффективность которых при работе в холодном состоянии падает, аккумуляторные батареи также не любят мороза: сокращается дальность хода, снижается выходная мощность, вырастает время подзарядки. Чтобы избежать пагубного влияния температурного режима на автомобили, Tesla оснащает свои изделия предпусковым подогревом:

– Когда температура близка к нулевой, зранее прогрейте батарею для повышения эффективности работы и зарядки. Мы рекомендуем вам включать эту функцию… примерно за час до того, как вы планируете выехать,– советуют специалисты компании.

Интересно, а обогрев аккумулятора на Tesla производится им же самим, или другой, специальной батареей?