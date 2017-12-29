В 2018 году KIA Rio, Rio X-Line, Cerato и Sorento подешевеют на 10 процентов

В их рамках KIA и ее банки-партнеры предложат клиентам выгоду в 10% на приобретение моделей Rio, Rio X-Line, Cerato, Sorento 2-го поколения в кредит. Вот, как прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов:

- Адресные программы государственной поддержки, стартовавшие в июле 2017 года, привлекательны для клиентов. Всего мы реализовали более 8000 автомобилей по этим программам. Предварительно во втором полугодии 2017-го на продажи с использованием продуктов KIA Finance пришелся 41%, и почти четверть из них составили продажи по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Мы приветствуем решение Правительства РФ возобновить действие программ с 1 января 2018 года, и уверены в том, что они будут максимально востребованы…

Напомним, что к участию в упомянутых выше программах допущены автомобили, произведенные не ранее декабря 2017 года на территории Российской Федерации и оборудованные системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 450 000 рублей.

Что же касается марки KIA. То не лишним будет отметить, что в 2016 году бренд продал в России 149 567 автомобилей и занял первое место среди иностранных брендов по объемам продаж. Такой успех объясняется в том числе и тем, что перед выходом на российский рынок любая модель KIA проходит дополнительные адаптационные испытания, в том числе зимние тесты в холодных регионах страны.