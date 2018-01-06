Электромобили скоро погибнут из-за технологического застоя

Скептики, которым раньше рот затыкали сходу, начали периодически демонстрировать свое несогласие с околонаучным мейнстримом, обожествляющим альтернативные топливные технологии.

— Электрические транспортные средства имеют нулевую эмиссию по определению, — позволяет себе язвить Роланд Кулл, директор по инновациям в энергетической компании InnoEnergy. — Регуляторы меряют только то, что выходит из выхлопной трубы. А у них выхлопной трубы нет.

Ему вторит Харальд Хендрикс, автомобильный аналитик в Morgan Stanley, который сетует:

— Политики творят свою политику в вакууме!

И действительно, есть все основания для недовольства. Недавно Брюссель предложил новые правила для уничтожения любой конкуренции электромобилям. Еврочиновники угрожают финансовыми санкциями автопроизводителям, которые не смогут сократить выбросы выхлопных газов на 30% в период с 2020 по 2030 годы. Да-да, речь идет именно о выпускной системе.

Между тем, при исследовании жизненного цикла электрокаров — начиная с производства комплектующих и кончая финальной утилизацией, специалисты Массачусетского технологического института не подтвердили статуса этого вида транспорта, как автомобилей с нулевым выбросом. На протяжении всего периода своего существования скромный сугубо бензиновый Mitsubishi Mirage выбрасывает в окружающую среду количество вредных веществ, эквивалентное 192 граммам двуокиси углерода на километр, а всемерно разрекламированная Tesla Model S P100D — 226 г/км. Да что там, у абсолютно не «зеленого» мощнейшего и роскошнейшего BMW 7-й серии этот показатель составляет не намного больше — 385 граммов. Другими словами, если бы миллиарды, уходящие на разработку технологий для электромобилей, тратились бы на традиционные двигатели, эти последние могли стать куда более экологичными.