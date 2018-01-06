Как изменится дизайн машин от Infiniti в ближайшем будущем

В преддверии Североамериканского международного автосалона, который состоится в Детройте в январе нынешнего года, Infiniti опубликовало фото своего нового концепт-кара Q Inspiration. Премьера этой машины продемонстрирует новый дизайнерский стиль маркиI.
Михаил Ростарчук

Экстерьер Q Inspiration отличается четкими и лаконичными линиями и воздерживается от классических форм седана с его удлиненным силуэтом. Это первое проявление новой формы дизайнерского языка от премиального японского бренда и концептуальное видение ее специалистами спортивных седанов с мощными моторами.

-- Мы стремимся вывести традиционную архитектуру седана на новый уровень эволюции, — рассказывает порталу «АвтоВзгляд» исполнительный директор компании по дизайну Карим Хабиб. — Q Inspiration предлагает альтернативную форму, более обтекаемый кузов c мускулистыми линиями и непривычно продолговатой кабиной салона. Экспериментируя с новыми пропорциями в эру применения более мощных и компактных моторов, мы наделили Q Inspiration коротким капотом и удлиненным кузовом без потери внутреннего пространства и удобства для его пассажиров, наоборот, даже улучшив привычную вместительность салона у классического седана…

седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент, автосалоны, концепты
6 января 2018
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