LADA Granta и лучшая пятерка бюджетных хетчбэков

Очередной обзор портал «АвтоВзгляд» в своем обзоре изучает самые популярные на российском рынке хетчбэки. Мы рассматриваем только модели, которые официально продаются на российском рынке и руководствуемся данными по продажам, опубликованными Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). За минувшие полгода помимо ценовых в составе «великолепной пятерки» произошло лишь одно изменение: хетчбэк KIA Rio нового поколения появился в продаже совсем недавно, и его продажи не успели набрать обороты. Вместо него в рейтинг вошла KIA cee’d.

Из числа претендентов мы как всегда исключаем LADA XRAY и его брата-близнеца Renault Sandero Stepway на том основании, что производители позиционируют из как кроссоверы.