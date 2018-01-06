LADA Granta и лучшая пятерка бюджетных хетчбэков

Фото: www.thedrive.com
Хетчбэки — это такие бедные родственники на российском рынке, как правило страдающие от недостатка внимания покупателей. Небольшой объем багажника, в который толком ничего не уместится, не способствует возникновению стойкой и крепкой покупательской любви. Однако машины с этим типом кузова все-таки продаются в России. Мы отобрали пять самых популярных из них.
Вадим Устинов

Очередной обзор портал «АвтоВзгляд» в своем обзоре изучает самые популярные на российском рынке хетчбэки. Мы рассматриваем только модели, которые официально продаются на российском рынке и руководствуемся данными по продажам, опубликованными Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). За минувшие полгода помимо ценовых в составе «великолепной пятерки» произошло лишь одно изменение: хетчбэк KIA Rio нового поколения появился в продаже совсем недавно, и его продажи не успели набрать обороты. Вместо него в рейтинг вошла KIA cee’d.

Из числа претендентов мы как всегда исключаем LADA XRAY и его брата-близнеца Renault Sandero Stepway на том основании, что производители позиционируют из как кроссоверы.

Фото: LADA

LADA Granta лифтбэк, от 414 900 рублей

Основное преимущество этого автомобиля — его низкая цена, поспорить с которой разве что китайцы. Но производители из Поднебесной не конкуренты АВТОВАЗу по объемам продаж. Вазовская Granta в кузове лифтбэк не теряет своих козырей — с начала лета она подорожала лишь на 700 рублей, что, согласитесь, со спокойной совестью можно проигнорировать. Конечно, машина уже устарела, но и берут ее люби без особых претензий. Самая ходовая версия — с базовым набором агрегатов, укомплектованная допотопным восьмиклапанным 87-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Skoda

Skoda Rapid, от 628 000 рублей

Автомобиль весьма популярен в России из-за своего кузова лифтбэк, который с одной стороны по типу относится к хетчам, но с другой обладает тем немаловажным достоинством, что почти сильно уступает по вместительности универсалу. Сам автомобиль при этом имеет весьма компактные габариты, что удобно для города. Базовая версия с начала лета подорожала на 24 000 рублей. Как и тогда, без малого половина покупателей предпочитает комплектацию Active с базовым 90-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой». Отдать за нее придется 684 000 рублей — на 32 000 больше, чем в в июне.

Фото: Skoda

Skoda Octavia, от 964 000 рублей

Из всей пятерки этот чешский лифтбэк — самый небюджетный. Да и по классу он не ровня остальным, поскольку играет на одну лигу выше — в С-классе. Тем не менее, объем его продаж позволяет на равных спорить с более дешевыми машинами. Он может похвастаться не только взвешенной ценой, но и вместительным багажным отсеком. Базовая комплектация, с начала лета подорожала на 24 000 рублей. Вкусы покупателей за этот период не поменялись. Они с удовольствием берут версию Ambition, вооруженную 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л. с. и шестиступенчатым классическим «автоматом» за 1 141 000 рублей, что дороже всего на две тысячи.

Фото: Renault

Renault Sandero, от 499 000 рублей

Хетчбэк на базе седана Logan в базе не блещет богатством оснащения. Неудивительно, что большим спросом она не пользуется. Наши соотечественники предпочитают чуть лучше оснащенную версию Confort с 82-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач, которая подорожала за полгода на 10 тысяч до 579 990 рублей. Впрочем, и в ней отсутствует аудиосистема и регулировка водительского сиденья по высоте. Базовая комплектация, кстати говоря, «потяжелела» на те же 10 000 целковых.

Фото: KIA

KIA cee’d, от 824 900 рублей

Этот автомобиль со странным написанием имени продается в нашей стране в трех модификациях — как пятидверный и трехдверный хетчбэки, а также как универсал. Самой популярной версией оказывается вариант с пятью дверями, причем вовсе не в базовой комплектации Classic с1,4-литровым мотором о 100 силах, а Luxe с двигателем объемом 1,6 л мощностью 130 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Цена такого автомобиля начинается от 1 019 900 рублей.

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6 января 2018
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