Инженеры BMW придумали, как заправлять автомобиль во время движения

На официальном канале североамериканского подразделения BMW на YouTube появился видеоролик, в котором запечатлены основные моменты заезда. Рекорд был установлен на трассе BMW Perfomance в Южной Каролине — за рулем автомобиля находился инструктор школы водительского мастерства баварской марки Йохан Шварц. Ему удалось побить предыдущее достижение пилота Toyota GT86, который летом минувшего года проехал в дрифте 165 километров.

Любопытно, что согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, при подобных заездах автомобилям разрешено останавливаться для дозаправки топливом. Однако в BMW посчитали, что это слишком просто, и придумали новую систему, которая позволяет заливать бензин прямо во время движения. Для этого к нарезающей круги по треку новой M5 пять раз выпускали седан предыдущего поколения. Меньше, чем за минуту машину, устанавливающую рекорд, заправляли из дополнительного топливного бака соседнего авто, скользящего рядом на расстоянии около полуметра.