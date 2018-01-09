Инженеры BMW придумали, как заправлять автомобиль во время движения

Компания BMW установила новый мировой рекорд по самому протяженному дрифту. «Заряженный» седан M5 нового поколения находился в непрерывном контролируемом заносе порядка восьми часов — за это время автомобиль проехал 374 километра.
Виктория Базылева

На официальном канале североамериканского подразделения BMW на YouTube появился видеоролик, в котором запечатлены основные моменты заезда. Рекорд был установлен на трассе BMW Perfomance в Южной Каролине — за рулем автомобиля находился инструктор школы водительского мастерства баварской марки Йохан Шварц. Ему удалось побить предыдущее достижение пилота Toyota GT86, который летом минувшего года проехал в дрифте 165 километров.

Любопытно, что согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, при подобных заездах автомобилям разрешено останавливаться для дозаправки топливом. Однако в BMW посчитали, что это слишком просто, и придумали новую систему, которая позволяет заливать бензин прямо во время движения. Для этого к нарезающей круги по треку новой M5 пять раз выпускали седан предыдущего поколения. Меньше, чем за минуту машину, устанавливающую рекорд, заправляли из дополнительного топливного бака соседнего авто, скользящего рядом на расстоянии около полуметра.

Таким образом, помимо основного рекорда баварцам удалось установить еще один — по самому протяженному синхронному дрифту на двух автомобилях. В общей сложности они проехали вместе порядка 63 километров. Оба достижения зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса, присутствовавший на трассе.

Напомним, что новый BMW M5 приводится в движение 4,4-литровым V8 с двойным наддувом, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. На разгон до сотни седану требуется всего 3,4 секунды, а его максимальная скорость, ограниченная электроникой, составляет 250 км/ч. В нашей стране новинка появится в этом году — цены на машину начинаются с 6 700 000 рублей.

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9 января 2018
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