Опубликован тизер нового китайского внедорожника

Судя по изображению, на котором демонстрируется только «лицо» новинки, автомобиль скроен в узнаваемом корпоративном стиле Roewe. По предварительным данным внедорожник получит индекс RX8, а платформу позаимствует у представителя другого бренда, принадлежащего автоконцерну SAIC — Maxus D90.

Скорее всего, новой модели достанется и двухлитровый бензиновый мотор, который у Maxus D90 заряжен мощностью в 224 л. с. Аналогичными будут шестиступенчатый «автомат» и система полного привода. На родном рынке внедорожник появится во второй половине 2018 года.

Напомним, что в настоящее время Roewe выпускает двух представителей семейства SUV. В арсенале RX3 имеется 1,3-литровый турбоагрегат мощностью 163 л. с. и 125-сильный «атмосферник» объемом 1,6 литра. RX5 комплектуется 1,5- и 2,0-литровыми моторами в 169 и 220 л. с. соответственно.