АВТОВАЗ вводит сервис помощи на дорогах и обзаводится тайными покупателями

Фото: kazauto.pl
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» вице-президент АВТОВАЗА по продажам и маркетингу Ян Птачек, до конца нынешнего года компания запустит собственную программу помощи на дорогах. Владельцы автомобилей LADA смогут бесплатно пользоваться услугами эвакуации, технической помощи и консультироваться у специалистов.
Виктория Базылева

В наступившем году компания АВТОВАЗ планирует стать еще более клиентоориентированной. Для этих целей тольяттинцы намерены ввести сразу несколько программ, благодаря которым качество обслуживания должно значительно улучшиться. В эксклюзивном интервью корреспонденту портала «АвтоВзгляд» вице-президент АВТОВАЗА по продажам и маркетингу Ян Птачек сообщил, что уже до конца нынешнего года появятся так называемый «Тайный покупатель» и программа помощи на дорогах. И последняя новация более чем актуальна.

Ведь несмотря на то, что за последние несколько лет автомобили LADA стали привлекательнее внешнее и надежнее, проблемы с качеством у них остались. Понимая это, тольяттинцы решили запустить собственную программу помощи на дорогах, которая на сегодняшний день существует практически у каждого производителя.

Фото: mojzagreb.info

Никаких подробностей о том, какими услугами смогут пользоваться клиенты LADA, Ян Птачек пока раскрывать не стал. Однако, проводя параллели с программами других автостроителей, можно предположить, что обладатели вазовских авто смогут круглосуточно обращаться на горячую линию за консультацией квалифицированного механика, вызывать эвакуатор или машину технической помощи для мелкого ремонта.

Вероятнее всего, опять же по аналогии, действовать программа будет либо в период, пока машина находится на заводской гарантии, либо от ТО до ТО — то есть, полис продлевается после прохождения технического обслуживания у официального дилера. Подпадут ли под вазовскую «помощь на дорогах» автомобили, проданные, к примеру, в прошлом или позапрошлом годах — пока непонятно. Как бы там ни было, программу введут уже до конца нынешнего года, а значит в скором времени представители АВТОВАЗа расскажут о ее условиях подробнее.

Напомним, что сегодня в стране насчитывается 300 дилерских центров LADA, 58% которых уже получили новую внешнюю идентификацию.

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10 января 2018
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