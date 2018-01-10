АВТОВАЗ вводит сервис помощи на дорогах и обзаводится тайными покупателями

В наступившем году компания АВТОВАЗ планирует стать еще более клиентоориентированной. Для этих целей тольяттинцы намерены ввести сразу несколько программ, благодаря которым качество обслуживания должно значительно улучшиться. В эксклюзивном интервью корреспонденту портала «АвтоВзгляд» вице-президент АВТОВАЗА по продажам и маркетингу Ян Птачек сообщил, что уже до конца нынешнего года появятся так называемый «Тайный покупатель» и программа помощи на дорогах. И последняя новация более чем актуальна.
Ведь несмотря на то, что за последние несколько лет автомобили LADA стали привлекательнее внешнее и надежнее, проблемы с качеством у них остались. Понимая это, тольяттинцы решили запустить собственную программу помощи на дорогах, которая на сегодняшний день существует практически у каждого производителя.