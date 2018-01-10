АВТОВАЗ вводит сервис помощи на дорогах и обзаводится тайными покупателями

Никаких подробностей о том, какими услугами смогут пользоваться клиенты LADA, Ян Птачек пока раскрывать не стал. Однако, проводя параллели с программами других автостроителей, можно предположить, что обладатели вазовских авто смогут круглосуточно обращаться на горячую линию за консультацией квалифицированного механика, вызывать эвакуатор или машину технической помощи для мелкого ремонта.

Вероятнее всего, опять же по аналогии, действовать программа будет либо в период, пока машина находится на заводской гарантии, либо от ТО до ТО — то есть, полис продлевается после прохождения технического обслуживания у официального дилера. Подпадут ли под вазовскую «помощь на дорогах» автомобили, проданные, к примеру, в прошлом или позапрошлом годах — пока непонятно. Как бы там ни было, программу введут уже до конца нынешнего года, а значит в скором времени представители АВТОВАЗа расскажут о ее условиях подробнее.

Напомним, что сегодня в стране насчитывается 300 дилерских центров LADA, 58% которых уже получили новую внешнюю идентификацию.