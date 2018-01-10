BMW 8-й серии впервые замечен без камуфляжа

Концепт роскошного купе 8-й серии презентовали в мае прошлого года на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии. По словам председателя совета директоров BMW AG Харальда Крюгера, эта модель «задаст новые ориентиры конкурентам» и «поднимет планку для всего сегмента».

Предсерийное купе 8-й серии, судя по шпионским фотографиям, опубликованным в социальной сети Instagram, позаимствует черты одноименного концепта. Однако оно все же обзаведется традиционными боковыми зеркалами, другой оптикой и видоизмененной радиаторной решеткой.