BMW 8-й серии впервые замечен без камуфляжа

www.instagram.com/wilcoblok/
В интернет просочились новые фотографии предсерийной версии купе BMW 8-й серии, сделанные на заводе баварской компании. Ранее представители марки заявили, что публичная премьера новинки состоится до конца нынешнего года. Не исключено, что «восьмерка» дебютирует уже в марте на Женевском моторшоу.
Виктория Базылева

Концепт роскошного купе 8-й серии презентовали в мае прошлого года на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии. По словам председателя совета директоров BMW AG Харальда Крюгера, эта модель «задаст новые ориентиры конкурентам» и «поднимет планку для всего сегмента».

Предсерийное купе 8-й серии, судя по шпионским фотографиям, опубликованным в социальной сети Instagram, позаимствует черты одноименного концепта. Однако оно все же обзаведется традиционными боковыми зеркалами, другой оптикой и видоизмененной радиаторной решеткой.

Фото: www.instagram.com/wilcoblok/

Практически никакой технической информации о новинке на сегодняшний день нет. Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, баварскую «восьмерку» построили на модульной платформе CLAR, которая также лежит в основе 5-й и 7-й серий. Предполагается, что в моторную гамму войдут шести- и восьмицилиндровые бензиновые двигатели, а также трехлитровый турбодизель мощностью около 400 л. с.

Кроме того, спустя некоторое время в продаже появится «заряженная» M8. Ее, по предварительным данным, вооружат четырехлитровым двигателем с двойным наддувом. Но и это еще не все — помимо прочего, баварцы выпустят модификацию купе с мощным 6,6-литровым 609-сильным V12, заимствованным у топовой M760Li xDrive.

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10 января 2018
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