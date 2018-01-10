EuroNCAP назвал самые безопасные автомобили

EuroNCAP проводит краш-тесты новых автомобилей уже на протяжении двадцати лет. Согласно нынешним правилам, принятым в 2009 году, машины оцениваются по четырем критериям: безопасность пассажиров (в том числе водителя), ребенка, пешехода, а также работа электронных систем. По итогам испытаний модели присуждается оценка по пятибалльной шкале, так называемому пятизвездочному рейтингу.

В прошлом году EuroNCAP «разбил» более 70 автомобилей. Большинство из них — абсолютно новые машины или модели, сменившие поколение. По словам экспертов, в 2017-м многие из них удостоились самых высоких оценок, тем самым значительно улучшив результаты своих предшественников.