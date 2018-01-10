EuroNCAP назвал самые безопасные автомобили

Фото: www.netcarshow.com
Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов EuroNCAP определил самые безопасные автомобили, которые испытывали в минувшем году. Более чем из 70 новых моделей эксперты выбрали лучшие в шести основных категориях.
Виктория Базылева

EuroNCAP проводит краш-тесты новых автомобилей уже на протяжении двадцати лет. Согласно нынешним правилам, принятым в 2009 году, машины оцениваются по четырем критериям: безопасность пассажиров (в том числе водителя), ребенка, пешехода, а также работа электронных систем. По итогам испытаний модели присуждается оценка по пятибалльной шкале, так называемому пятизвездочному рейтингу.

В прошлом году EuroNCAP «разбил» более 70 автомобилей. Большинство из них — абсолютно новые машины или модели, сменившие поколение. По словам экспертов, в 2017-м многие из них удостоились самых высоких оценок, тем самым значительно улучшив результаты своих предшественников.

Фото: www.netcarshow.com

Cамым безопасным авто в категории «Представительский автомобиль» EuroNCAP признал Volkswagen Arteon, появившийся на рынках некоторых стран в прошлом году. Награду в номинации «Большой кроссовер» получил Volvo XC60 нового поколения, продажи которого вот-вот стартуют в России. Самым безопастным «Компатным кроссовером» эксперты назвали еще один Volkswagen — T-Roc.

Любопытно, что производителю из Вольфсбурга досталась победа сразу в трех категориях — лучшим «Малым автомобилем» по версии EuroNCAP является Polo. Стоит, правда, оговориться, что речь идет не о нашем «Поло», который Sedan, а о хетчбэке, в России не представленном. Самый безопасный компактвэн по итогам прошлого года — Opel Crossland X, а «Малый семейный автомобиль» — Subaru XV/Impreza.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, безопасность дорожного движения, автозаводы
10 января 2018
823

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы