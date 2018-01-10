Subaru готовит к премьере новый седан

В октябре минувшего года на Токийском моторшоу компания Subaru презентовала публике концепт-кар Viziv Performance, который призван дать представление о будущем дизайне всех моделей этой японской марки. Некоторые нашли седан привлекательным, другие, напротив, раскритиковали его спорный экстерьер.

Тем не менее, в «Субару» решили выпустить еще одно концептуальное авто, построенное на базе Viziv Performance. Машина обзавелась спойлерами, спортивным передним бампером и шильдиком STI. Как утверждают представители компании, новинка отличается улучшенными аэродинамическими характеристиками.

На выставке автомобильного тюнинга Tokyo Auto Salon японцы покажут не только концептуальный Viziv Performance STI, но и серийные «горячие» модели Levorg STI Sport и BRZ STI Sport, а также гоночные машины, в свое время принимавшие участия в соревнованиях.