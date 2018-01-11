Когда начнутся продажи нового Volkswagen Arteon в России

Фото: www.netcarshow.com
Компания Volkswagen намерена вывести на российский рынок новую модель — купеобразный седан Arteon, премьера которого состоялась в прошлом году. Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в нескольких официальных дилерских центрах вольфсбургской марки, первые автомобили поступят в шоу-румы уже в конце лета нынешнего года.
Виктория Базылева

Судя по тому, какой интерес к преемнику Volkswagen Passat CC проявляют российские автолюбители, можно с уверенностью сказать, что в нашей стране эту модель ждут. Однако представители марки не спешат называть сроки появления машины в продаже. Компания все еще «рассматривает возможность вывода Arteon на рынок».

Тем не менее, корреспонденту портала «АвтоВзгляд» сразу в нескольких дилерских центрах Volkswagen сообщили, что первые поставки «живых» автомобилей ожидаются в конце лета. За официальным комментарием мы обратились в представительство марки, но руководитель PR-службы Андрей Гордасевич эту информацию не подтвердил, хотя и не опроверг.

Фото: www.netcarshow.com

Предполагается, что в России новый купеобразный седан Volkswagen Arteon будет продаваться в двух модификациях: с 190- и 280-сильными моторами, работающими с семиступенчатым «роботом» DSG. Машина с двигателем, генерирующим 190 л. с., может оснащаться системой переднего или полного привода, а вот у более мощной версии ведущими выступают все четыре колеса.

В модельном ряду Volkswagen Arteon займет место Passat CC, продажи которого завершились в начале минувшего года. Новинка несколько крупнее своего предшественника — ее длина составляет 4870 мм, а это на 70 мм больше, чем у CC. Презентованный в 2017 году на автосалоне в Женеве «Артеон» располагает солидным списком оснащения, в который входит и система полуавтономного управления.

Стоит также отметить, что по версии Европейского комитета по проведению независимых краш-тестов EuroNCAP Volkswagen Arteon является самым безопасным автомобилем в своем классе из тех, что прошли испытания в прошлом году.

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11 января 2018
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