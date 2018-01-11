Когда начнутся продажи нового Volkswagen Arteon в России

Судя по тому, какой интерес к преемнику Volkswagen Passat CC проявляют российские автолюбители, можно с уверенностью сказать, что в нашей стране эту модель ждут. Однако представители марки не спешат называть сроки появления машины в продаже. Компания все еще «рассматривает возможность вывода Arteon на рынок».
Тем не менее, корреспонденту портала «АвтоВзгляд» сразу в нескольких дилерских центрах Volkswagen сообщили, что первые поставки «живых» автомобилей ожидаются в конце лета. За официальным комментарием мы обратились в представительство марки, но руководитель PR-службы Андрей Гордасевич эту информацию не подтвердил, хотя и не опроверг.