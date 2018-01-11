Названы самые популярные в России седаны ценой до 1 500 000 рублей

Фото: KIA
Спрос на большие, солидные, но при этом не премиальные седаны в России в целом падает, хотя и в этой тенденции есть свои исключения. С одной стороны, это кризис заставил покупателей более внимательно следить за своими расходами, а с другой — производители, не входящие в когорту «люксовых», понемногу сокращают количество таких моделей. Тем не менее, мы в очередной раз представляем пятерку самых популярных в этом сегменте автомобилей.
Вадим Устинов

В прошлый раз портал «АвтоВзгляд» делал обзор легковых машин среднего и бизнес-класса по цене за базовую версию от 1 000 000 до 1 500 000 рублей аж прошлой зимой. И как бы ни скукоживался по объективным и субъективным причинам рынок этих авто, люди со средним достатком по-прежнему присматриваются к ним, поскольку они сочетают в себе весьма важные достоинства — солидную внешность, вместительный салон, неслабые двигатели, богатую оснащенность и вменяемые цены.

Впрочем, оба лидера сегмента никаких проблем не испытали, а неудачи преследовали модели, расположившиеся за более низких строках рейтинга. Из пятерки лучших чуть не вылетел Ford Mondeo, которого спасло только удаление с российского рынка Huyundai i40. Зато в нее вошел неожданный в данной группе Volkswagen Jetta. Остальные перестановки происходили строго в рамках тех же действующих лиц, что и 11 месяцев назад.

Фото: Toyota

Toyota Camry, от 1 407 000 рублей

Уникальное сочетание цены, качества и оснащенности позволяют «японцу» не только лидировать в этом сегменте, но и опережать по объему продаж откровенных «бюджетников» вроде LADA Kalina или KIA cee’d. Цена на базовый автомобиль заметно подросла — полгода назад он стоил 1 364 000 рублей, год — 1 295 000 рублей. Но в России покупают все-таки не самую бедную версию, предпочитая Элеганс Плюс с 2,5-литровым двигателем мощностью 181 л. с. о четырех цилиндрах и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Ее цена куда выше — 1 676 000 рублей, что на 41 тысячу больше, чем летом.

Фото: KIA

KIA Optima, от 1 159 900 рублей

На второе место пробился седан Optima нового поколения, оттеснив с него Hyundai i40. Машина получилась весьма удачной как внешне, так и в плане обустройства салона, отделанного качественно и со вкусом. По своим потребительским характеристикам она вполне достойна конкурировать с лидером рейтинга Camry, хотя по факту ее продажи в четыре с половиной раза ниже. Базовая версия 2017 года производства стоит 1 159 900 рублей — то есть, на 75 тысяч больше, чем в июле. Лучше всего по-прежнему распродается более «навороченная» комплектация GT-line, вооруженная 2,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 188 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Выложить за такую «Оптиму» придется 1 659 900 рублей — она подорожала меньше чем базовая, всего на 55 тысяч.

Фото: Mazda

Mazda6, от 1 324 000 рублей

Четвертое место этому замечательному автомобилю досталось из-за его невменяемой цены. За самую дешевую «шестерку» придется выложить 1 324 000 рублей — на 120 тысяч больше, чем в середине минувшего лета. Неудивительно, что продажи, Но стильный автомобиль с броским и в то де время гармоничным дизайном по-прежнему привлекает многих, хотя по сравнению с 2015 годом продажи и упали на 23%. Но японцев, похоже, такой результат вполне устраивает, ибо они не предпринимают никаких попыток стимулировать спрос. Самыми популярными версиями оказались Active и Supreme Plus, разошедшиеся примерно равным тиражом. За первую просят 1 385 000 рублей, за вторую, вооруженную 2,5-литровым мотором, — 1 744 600 целковых, что на 90 тысяч дороже, чем в июле.

Фото: Volkswagen

Volkswagen Jetta, от 1 043 000 рублей

Единственная машина гольф-класса, затесавшаяся в компанию более зрелых товарищей. И это, естественно, ей не в плюс, ибо подчеркивает прежде всего переоцененность модели. Тем не менее, несмотря на завышенный ценник, она умудряется держаться по объемам продаж в конце четвертого десятка среди всех автомобилей, официально продающихся в России. Самую непритязательную версию в России можно приобрести за 1 043 000 рублей, что недешево даже по посткризисным параметрам. А топовая комплектация Highline с 150-сильным двигателем и семиступенчатым «роботом» потянет на 1 319 000 целковых.

Фото: Ford

Ford Mondeo, 1 350 000 рублей

Замыкает пятерку самых популярных седанов средней ценовой категории Mondeo. Этот автомобиль также не балует покупателя ценой. Кстати, его базовая комплектация не дорожает почти полтора года, но бедненько оснащенный Ambiente особой любовью покупателей не пользуется. Они выбирают по большей части Trend или Titanium — в зависимости от толщины кошелька. Цена первой версии, вооруженной 2,5-литровым 149-сильным двигателем, упала на пять тысяч, второй — выросла на три тысячи. Таким образом приобести их теперь можно соответственно за 1 499 000 и 1 624 000 рублей.

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11 января 2018
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