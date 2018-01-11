Названы самые популярные в России седаны ценой до 1 500 000 рублей

В прошлый раз портал «АвтоВзгляд» делал обзор легковых машин среднего и бизнес-класса по цене за базовую версию от 1 000 000 до 1 500 000 рублей аж прошлой зимой. И как бы ни скукоживался по объективным и субъективным причинам рынок этих авто, люди со средним достатком по-прежнему присматриваются к ним, поскольку они сочетают в себе весьма важные достоинства — солидную внешность, вместительный салон, неслабые двигатели, богатую оснащенность и вменяемые цены.

Впрочем, оба лидера сегмента никаких проблем не испытали, а неудачи преследовали модели, расположившиеся за более низких строках рейтинга. Из пятерки лучших чуть не вылетел Ford Mondeo, которого спасло только удаление с российского рынка Huyundai i40. Зато в нее вошел неожданный в данной группе Volkswagen Jetta. Остальные перестановки происходили строго в рамках тех же действующих лиц, что и 11 месяцев назад.