Nissan похвастался новым достижением своего петербургского завода

Фото: Nissan
С конвейера автозавода компании Nissan, расположенного в Санкт-Петербурге, сошла 300 000-я машина. Юбилейным автомобилем стал окрашенный в оливковый цвет кроссовер X-Trail, оснащенный 171-сильным мотором, вариатором и системой полного привода.
Виктория Базылева

– Мы очень рады, что производство автомобилей Nissan на заводе в Санкт-Петербурге идет полным ходом. Совсем недавно, в октябре 2017 года мы начали работать в две смены и вот уже перешли рубеж производства 300 000-го автомобиля, — сказал генеральный директор завода Игорь Бойцов.

Открытие предприятия «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге состоялось в июне 2009 года — завод выпустил 300 000 автомобилей за 8,5 лет. В настоящее время там собираются кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano.

Pathfinder, который ранее также производился в Северной столице, больше в России не продается. Как и седан Sentra, эта модель покинула наш авторынок пару месяцев назад по причине резкого падения покупательского спроса.

На сегодняшний день в модельный ряд Nissan в России, помимо уже упомянутых Qashqai, X-Trail и Murano, входят кроссоверы Juke и Terrano, седан Almera и спорткар GT-R. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), наибольшей популярностью у наших соотечественников пользуются X-Trail и Qashqai.

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, кроссоверы
11 января 2018
295


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы