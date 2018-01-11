Nissan похвастался новым достижением своего петербургского завода

– Мы очень рады, что производство автомобилей Nissan на заводе в Санкт-Петербурге идет полным ходом. Совсем недавно, в октябре 2017 года мы начали работать в две смены и вот уже перешли рубеж производства 300 000-го автомобиля, — сказал генеральный директор завода Игорь Бойцов.

Открытие предприятия «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге состоялось в июне 2009 года — завод выпустил 300 000 автомобилей за 8,5 лет. В настоящее время там собираются кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano.

Pathfinder, который ранее также производился в Северной столице, больше в России не продается. Как и седан Sentra, эта модель покинула наш авторынок пару месяцев назад по причине резкого падения покупательского спроса.

На сегодняшний день в модельный ряд Nissan в России, помимо уже упомянутых Qashqai, X-Trail и Murano, входят кроссоверы Juke и Terrano, седан Almera и спорткар GT-R. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), наибольшей популярностью у наших соотечественников пользуются X-Trail и Qashqai.