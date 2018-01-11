Новый KIA Stinger встал на конвейер калининградского «Автотора»

Предсерийную версию KIA Stinger корейцы презентовали на Детройтском международном моторшоу в январе минувшего года. И надо сказать, фастбэк произвел на публику довольно сильное впечатление. Мало того, что новинка обладает весьма привлекательной внешностью, так ее еще оснастили мощными моторами, благодаря которым она демонстрирует впечатляющие характеристики.

В топовой модификации GT «Стингер», укомплектованный 3,3,-литровым V6 мощностью 370 л. с. и максимальным крутящим моментом 510 Нм, разгоняется до сотни всего за 4,9 секунды. Другой версии машины с двухлитровым 247-сильным двигателем, требуется для этого значительно больше времени — 6 секунд. Коробка передач — безальтернативно восьмиступенчатый «автомат», привод — задний или полный.

Предзаказы на KIA Stinger российские дилеры начали принимать еще в декабре минувшего года. Цена новинки стартует с отметки в 1 999 900 рублей. Пока что представители марки анонсировали прайс только на базовую версию Stinger с двухлитровым мотором. Ценник на более мощную модификацию фастбэка, а также подробную информацию о комплектациях компания предоставит в феврале.