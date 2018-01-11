УАЗ запатентовал «Патриот» в кузове лимузин

Судя по записям в реестре Роспатента, в прошлом десятилетии УАЗ разрабатывал лимузин, в основу которого лег небезопасный в эксплуатации внедорожник «Патриот». До ума этот проект ульяновцы так и не довели — серийное производство модели они не наладили, хотя и планировали.

По некоторым данным, с конвейера УАЗа в свое время сошли две такие машины: одна из них не раз попадалась жителям Ульяновской области на дорогах общего пользования, а другую тест-пилоты «гоняли» на испытательном полигоне. Где эти автомобили сейчас — неизвестно.

На специализированных форумах можно даже найти отзывы тех, кому посчастливилось протестировать новинку лично. По словам одного из интернет-пользователей, передняя панель в салоне авто, выполненная из дешевого пластика, жутко дребезжит, а «кузовщина оставляет желать лучшего». В принципе, ничего удивительного в этом нет — ульяновские изделия, как известно, не славятся приемлемым качеством.