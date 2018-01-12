Tesla оказалась в центре очередного скандала

В компании Tesla позиционируют новый Model 3 как бюджетный электрокар — оптимальный вариант для тех, кому старшая Model S не по карману. Любопытно, что незадолго до презентации новинки Илон Маск провел своеобразную антирекламную кампанию, подчеркивая недостатки «тройки», сравнивая ее с куда более интересной «эской». Какие цели он преследовал — непонятно, но покупателей своими заявлениями распугал. Почти 15% тех, кто оставлял предварительные заказы на модель, от нее отказались еще до официальной презентации.
Осенью Model 3, наконец, встала на конвейер, и производитель столкнулся с новыми неприятностями. По вине то ли поставщиков комплектующих, то ли самого Илона Маска, переоценившего возможности завода, «Тесла» провалила план по выпуску седанов. Рассчитывали собрать 1500 машин, а построили лишь 260. Сроки доставки авто покупателям, как следствие, сдвинулись, и клиентов это явно не порадовало.