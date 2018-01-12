Tesla оказалась в центре очередного скандала

Фото: www.netcarshow.com
Счастливые обладатели новеньких седанов Tesla Model 3 обвинили компанию Илона Маска в жульничестве. Они возмущены тем, что производитель использует дешевую ткань для обивки салона машины вместо обещанной алькантары, за которую с покупателей взяли дополнительные 5000 долларов.
Виктория Базылева

В компании Tesla позиционируют новый Model 3 как бюджетный электрокар — оптимальный вариант для тех, кому старшая Model S не по карману. Любопытно, что незадолго до презентации новинки Илон Маск провел своеобразную антирекламную кампанию, подчеркивая недостатки «тройки», сравнивая ее с куда более интересной «эской». Какие цели он преследовал — непонятно, но покупателей своими заявлениями распугал. Почти 15% тех, кто оставлял предварительные заказы на модель, от нее отказались еще до официальной презентации.

Осенью Model 3, наконец, встала на конвейер, и производитель столкнулся с новыми неприятностями. По вине то ли поставщиков комплектующих, то ли самого Илона Маска, переоценившего возможности завода, «Тесла» провалила план по выпуску седанов. Рассчитывали собрать 1500 машин, а построили лишь 260. Сроки доставки авто покупателям, как следствие, сдвинулись, и клиентов это явно не порадовало.

Скриншот: twitter.com/worstofthymes

В декабре минувшего года, к несчастью Маска, затаившие на начальство обиду сотрудники завода рассказали представителям американских СМИ о том, что практически все выпущенные в калифорнийском Фримонте авто имеют дефекты. Причем речь шла не только о косметических недочетах, но и существенных недоработках важных систем. Нынешние и будущие обладатели электрокаров Tesla горько вздохнули.

Можно ли отнести к «заводским дефектам» использование для обивки салона дешевой ткани вместо алькантары? Вряд ли. Больше похоже на то, что в компании намеренно обманывали покупателей. Или же они сами обманулись?

Один из владельцев Tesla Model 3 опубликовал в своем профиле в Twitter снимки, на которых видно, что интерьер выполнен из обычной «тряпки». По его словам, он заплатил дополнительные 5000 долларов за «премиальный» пакет оснащения и ожидал увидеть более качественные материалы. Возмущенного пользователя поддержали и другие собственники машин Tesla, хотя на официальном сайте производителя в описании этого самого пакета нет ни слова о том, что салон должен быть отделан именно алькантарой.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан
12 января 2018
233

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы