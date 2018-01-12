Tesla оказалась в центре очередного скандала

В декабре минувшего года, к несчастью Маска, затаившие на начальство обиду сотрудники завода рассказали представителям американских СМИ о том, что практически все выпущенные в калифорнийском Фримонте авто имеют дефекты. Причем речь шла не только о косметических недочетах, но и существенных недоработках важных систем. Нынешние и будущие обладатели электрокаров Tesla горько вздохнули.

Можно ли отнести к «заводским дефектам» использование для обивки салона дешевой ткани вместо алькантары? Вряд ли. Больше похоже на то, что в компании намеренно обманывали покупателей. Или же они сами обманулись?

Один из владельцев Tesla Model 3 опубликовал в своем профиле в Twitter снимки, на которых видно, что интерьер выполнен из обычной «тряпки». По его словам, он заплатил дополнительные 5000 долларов за «премиальный» пакет оснащения и ожидал увидеть более качественные материалы. Возмущенного пользователя поддержали и другие собственники машин Tesla, хотя на официальном сайте производителя в описании этого самого пакета нет ни слова о том, что салон должен быть отделан именно алькантарой.