Volkswagen привезет в Россию три новинки

В нашей стране лучше других среди машин Volkswagen продается седан Polo. Автомобиль, стартовая цена которого на сегодняшний день составляет 599 900 рублей, в минувшем году разошелся тиражом в 48 595 экземпляров, что на 2% больше, нежели в 2016-м.

На второй строчке оказался кроссовер Tiguan, сменивший в начале года поколение. Эта модель, предлагающаяся по цене от 1 349 000 целковых, привлекла внимание 27 666 наших сограждан (+160%). Замыкает лидерскую тройку другой SUV — Touareg, за который дилеры просят от 2 999 000 рублей. Обладателями таких авто в прошлом году стали 5335 человек.