Volkswagen привезет в Россию три новинки

Фото: www.netcarshow.com
По итогам прошлого года российские продажи Volkswagen выросли на 20,5%. В пользу автомобилей вольфсбургской марки в январе-декабре 2017-го сделали выбор 89 469 человек.
Виктория Базылева

В нашей стране лучше других среди машин Volkswagen продается седан Polo. Автомобиль, стартовая цена которого на сегодняшний день составляет 599 900 рублей, в минувшем году разошелся тиражом в 48 595 экземпляров, что на 2% больше, нежели в 2016-м.

На второй строчке оказался кроссовер Tiguan, сменивший в начале года поколение. Эта модель, предлагающаяся по цене от 1 349 000 целковых, привлекла внимание 27 666 наших сограждан (+160%). Замыкает лидерскую тройку другой SUV — Touareg, за который дилеры просят от 2 999 000 рублей. Обладателями таких авто в прошлом году стали 5335 человек.

Фото: Volkswagen

– Volkswagen продолжает расти быстрее рынка. Этот результат обеспечен выводом на рынок специальных версий наших бестселлеров, разработкой выгодных предложений для клиентов, отличной работой сервисной сети, а также внедрением концепции Digital в дилерские центры марки, — говорит руководитель отдела продаж Volkswagen в России Елена Смигановская.

Напомним, что помимо нового Tiguan, «Фольксваген» в прошлом году вывел и несколько дополнительных комплектаций для существующих моделей. В их числе Wolfsburg Edition для Touareg, Sportline для Tiguan, а также Life для седанов Polo, Jetta и Passat. В нынешнем году ожидается появление на рынке совершенно новой модели Teramont и следующей генерации Touareg. Кроме того, как удалось выяснить у официальных дилеров порталу «АвтоВзгляд», в конце лета в шоу-румы поступит и купеобразный седан Arteon — преемник Passat СС.

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12 января 2018
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