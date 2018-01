Автомобили

Автопром Подведены итоги конкурса «Североамериканский автомобиль года-2018» Фото: www.netcarshow.com

На международном Детройтском моторшоу, который в эти дни проходит в США, были объявлены победители конкурса «Североамериканский автомобиль года-2018» (North American Car, Utility and Truck of the Year). В числе призеров оказались Honda Accord, Volvo XC60 и Lincoln Navigator.