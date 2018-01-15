Подведены итоги конкурса «Североамериканский автомобиль года-2018»

Фото: www.netcarshow.com
На международном Детройтском моторшоу, который в эти дни проходит в США, были объявлены победители конкурса «Североамериканский автомобиль года-2018» (North American Car, Utility and Truck of the Year). В числе призеров оказались Honda Accord, Volvo XC60 и Lincoln Navigator.
Виктория Базылева

В состав жюри, которому предстояло определить три лучшие модели, вошли более шестидесяти журналистов, работающих на телевидении, радио, в печатных и онлайн-изданиях Соединенных Штатов и Канады. Эксперты оценивали дизайн автомобилей, их безопасность и оснащенность. Кроме того, они принимали во внимание рыночные цены моделей-конкурсантов и отзывы автомобилистов.

Победителя в номинации «Автомобиль года» выбирали из трех претендентов — Honda Accord, KIA Stinger и Toyota Camry. Главный приз отдали «Аккорду» десятого поколения, который, по мнению жюри, во многом превосходит своего предшественника. Журналисты также отметили хорошую управляемость и богатое оснащение модели уже в базовом исполнении.

За звание «Внедорожник года» сражались Alfa Romeo Stelvio, Honda Odyssey и Volvo XC60. Лучшим в этой категории был признан «образцовый» Volvo XC60. По словам экспертов, этот кроссовер является куда более привлекательным, чем его старший брат XC90. Третья награда — «Грузовик года» — досталась внедорожнику Lincoln Navigator, которому удалось обойти Ford Expedition и Chevrolet Colorado ZR2.

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15 января 2018
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