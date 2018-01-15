Подведены итоги конкурса «Североамериканский автомобиль года-2018»

В состав жюри, которому предстояло определить три лучшие модели, вошли более шестидесяти журналистов, работающих на телевидении, радио, в печатных и онлайн-изданиях Соединенных Штатов и Канады. Эксперты оценивали дизайн автомобилей, их безопасность и оснащенность. Кроме того, они принимали во внимание рыночные цены моделей-конкурсантов и отзывы автомобилистов.

Победителя в номинации «Автомобиль года» выбирали из трех претендентов — Honda Accord, KIA Stinger и Toyota Camry. Главный приз отдали «Аккорду» десятого поколения, который, по мнению жюри, во многом превосходит своего предшественника. Журналисты также отметили хорошую управляемость и богатое оснащение модели уже в базовом исполнении.

За звание «Внедорожник года» сражались Alfa Romeo Stelvio, Honda Odyssey и Volvo XC60. Лучшим в этой категории был признан «образцовый» Volvo XC60. По словам экспертов, этот кроссовер является куда более привлекательным, чем его старший брат XC90. Третья награда — «Грузовик года» — досталась внедорожнику Lincoln Navigator, которому удалось обойти Ford Expedition и Chevrolet Colorado ZR2.