Volkswagen представил новый Jetta

За океаном Volkswagen Jetta будет доступен в четырех версиях, но пока известен лишь один мотор из силовой линейки модели — 1,4-литровый турбодвигатель TSI мощностью 150 л. с. В качестве трансмиссии выступит шестиступенчатая «механика», либо восьмидиапазонный «автомат».

В Америке это самая продаваемая модель марки Volkswagen. Собирать ее будут на заводе в Мексике, и в в продажу там она поступит в первом квартале этого года. В США седан появится во втором квартале, а еще позднее он выйдет на китайский рынок под названием Sagitar.

Цена новинки пока не объявлена. Не неизвестно и то, когда она поступит на европейский и российский рынки. Сейчас у нас Volkswagen Jetta шестого поколения продается с тремя бензиновыми моторами (1,4 TSI, 125 л. с.; 1,4 TSI 150 л. с.; 1,6 MPI, 110 л. с.) в ценовом диапазоне от 1 029 000 до 1 279 000 рублей.