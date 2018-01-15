Volkswagen представил новый Jetta

Фото Volkswagen
На автосалоне в Детройте прошла презентация седана Volkswagen Jetta последнего поколения. Автомобиль вырос в размерах, изменился его внешний дизайн и оформление интерьера, а также увеличился список опций модели. Обнародованы и некоторые технические подробности новинки.
Иван Флягин

Построенный на модульной платформе MQB, новый седан длиннее предшественника на 45 мм (4702 мм), шире на 21 мм (1799 мм), выше на 6 мм (1459 мм). Колесная база выросла на 35 мм (до 2686 мм). Автомобиль стал просторнее, но объем багажника при этом остался прежним — 510 литров.

Базовые комплектации получили полностью светодиодную головную оптику, а список оснащения пополнился цифровой панелью приборов, адаптивным круиз-контролем, новыми передними креслами с обогревом и вентиляцией, а также такими системами безопасности, как ассистент контроля полосы движения, функция слежения за мертвыми зонами, технология автоматического переключения дальнего света на ближний.

За океаном Volkswagen Jetta будет доступен в четырех версиях, но пока известен лишь один мотор из силовой линейки модели — 1,4-литровый турбодвигатель TSI мощностью 150 л. с. В качестве трансмиссии выступит шестиступенчатая «механика», либо восьмидиапазонный «автомат».

В Америке это самая продаваемая модель марки Volkswagen. Собирать ее будут на заводе в Мексике, и в в продажу там она поступит в первом квартале этого года. В США седан появится во втором квартале, а еще позднее он выйдет на китайский рынок под названием Sagitar.

Цена новинки пока не объявлена. Не неизвестно и то, когда она поступит на европейский и российский рынки. Сейчас у нас Volkswagen Jetta шестого поколения продается с тремя бензиновыми моторами (1,4 TSI, 125 л. с.; 1,4 TSI 150 л. с.; 1,6 MPI, 110 л. с.) в ценовом диапазоне от 1 029 000 до 1 279 000 рублей.

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15 января 2018
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