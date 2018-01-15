Volkswagen представил новый Jetta

Построенный на модульной платформе MQB, новый седан длиннее предшественника на 45 мм (4702 мм), шире на 21 мм (1799 мм), выше на 6 мм (1459 мм). Колесная база выросла на 35 мм (до 2686 мм). Автомобиль стал просторнее, но объем багажника при этом остался прежним — 510 литров.
Базовые комплектации получили полностью светодиодную головную оптику, а список оснащения пополнился цифровой панелью приборов, адаптивным круиз-контролем, новыми передними креслами с обогревом и вентиляцией, а также такими системами безопасности, как ассистент контроля полосы движения, функция слежения за мертвыми зонами, технология автоматического переключения дальнего света на ближний.