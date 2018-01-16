Infiniti представила публике совершенно новый седан

Фото: Infiniti
Компания Infiniti продемонстрировала на Детройтском автосалоне концептуальную модель Q Inspiration. Новинка оснащена турбомотором с изменяемой степенью сжатия и системой автономного управления нового поколения ProPilot.
Виктория Базылева

– Сейчас, когда на нас накатывает очередная волна технологий, концепт-кар Q Inspiration предваряет новое поколение автомобилей Infiniti. Это новая цельная и потрясающая философия дизайна, которая демонстрирует возможности Infiniti в эпоху технологий автономного вождения и прогрессивных шасси, — говорит директор по дизайну, старший вице-президент Infiniti Альфонсо Альбайса.

Внешний вид Q Inspiration отличается четкими и лаконичными линиями, а также коротким для среднеразмерных седанов капотом и просторным салоном. Этого компании Infiniti удалось добиться за счет установки более компактных силовых агрегатов. Нельзя не обратить внимание на узкие фары, отсутствие центральной стойки кузова, открывающиеся против хода движения двери и фонари, представляющие собой единый блок.

Интерьер концептуального седана, по словам шеф-дизайнера Infiniti Карима Хабиба, является «минималистским воплощением благополучия и комфорта». Для каждого пассажира предусмотрен персональный экран мультимедийного комплекса. Приборка растянута на всю ширину передней панели, а управление системами автомобиля осуществляется посредством тачпада на центральной консоли.

Как сообщили представители компании, Q Inspiration призвать дать представление о будущем дизайне всех моделей Infiniti, а заодно и продемонстрировать уникальный «динамичный и экономичный» двигатель VC-Turbo. Впрочем, этот мотор с изменяемой степенью сжатия нельзя назвать совершенно новым — он дебютировал ранее на серийном кроссовере QX50.

Стоит также отметить, что концептуальный седан оснащен интеллектуальной системой полного привода, распределяющей крутящий момент на каждое из колес в зависимости от дорожных условий. Кроме того, новинку укомплектовали автопилотом ProPilot, который позволяет водителю «делегировать наиболее обременительные задачи электронным помощникам», сохраняя при этом полный контроль над машиной.

Планирует ли компания Infiniti в дальнейшем выпустить серийную версию этого футуристического седана — пока неизвестно.

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16 января 2018
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