Infiniti представила публике совершенно новый седан

– Сейчас, когда на нас накатывает очередная волна технологий, концепт-кар Q Inspiration предваряет новое поколение автомобилей Infiniti. Это новая цельная и потрясающая философия дизайна, которая демонстрирует возможности Infiniti в эпоху технологий автономного вождения и прогрессивных шасси, — говорит директор по дизайну, старший вице-президент Infiniti Альфонсо Альбайса.

Внешний вид Q Inspiration отличается четкими и лаконичными линиями, а также коротким для среднеразмерных седанов капотом и просторным салоном. Этого компании Infiniti удалось добиться за счет установки более компактных силовых агрегатов. Нельзя не обратить внимание на узкие фары, отсутствие центральной стойки кузова, открывающиеся против хода движения двери и фонари, представляющие собой единый блок.