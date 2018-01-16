Названы самые популярные цвета автомобилей в 2017 году

Фото: autohaus-moritz.de
Согласно результатам исследования компании Axalta, специализирующейся на лакокрасочных материалах для автомобилей, наибольшей популярностью по всему миру в прошлом году пользовались машины белого цвета. При этом хуже всего продаются авто, окрашенные в зеленые и золотистые оттенки.
Виктория Базылева

Исследования цветовых предпочтений автовладецев компании, так или иначе связанные с автомобильной промышленностью, проводят регулярно. Некоторые из них изучают вопрос влияния окраски машины на безопасность дорожного движения, другие — на результаты продаж. В числе последних и фирма Axalta, опубликовавшая накануне любопытную статистику.

По данным этого производителя лакокрасочных материалов, самые востребованные автомобили в России, как и во всем мире — те, что окрашены в белый цвет. В минувшем году доля таких машин составила порядка 32% от общего объема.

Кстати, именно белые транспортные средства, по информации страховых компаний, реже других попадают в аварии. Их значительно лучше видно в темное время суток, да и при нормальном освещении движение окрашенных в светлые оттенки автомобилей оценивается реалистичнее.

www.kursiv.kz

На втором месте по популярности в России оказались машины серых цветов — на их долю в 2017-м пришлось 20%. Интересно, что в других странах «серебро» досталось оттенкам черного. В российском рейтинге автомобили, окрашенные в этот цвет, заняли лишь третью строчку. Около 13% наших сограждан, ставших обладателями новых авто в прошлом году, остановили свой выбор на черном покрытии.

Отметим также, что в 2017-м доля проданных в России транспортных средств бежевых цветов подросла до 10%. Еще 7% пришлось на синие машины.

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16 января 2018
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