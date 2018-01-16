Названы самые популярные цвета автомобилей в 2017 году

Исследования цветовых предпочтений автовладецев компании, так или иначе связанные с автомобильной промышленностью, проводят регулярно. Некоторые из них изучают вопрос влияния окраски машины на безопасность дорожного движения, другие — на результаты продаж. В числе последних и фирма Axalta, опубликовавшая накануне любопытную статистику.

По данным этого производителя лакокрасочных материалов, самые востребованные автомобили в России, как и во всем мире — те, что окрашены в белый цвет. В минувшем году доля таких машин составила порядка 32% от общего объема.

Кстати, именно белые транспортные средства, по информации страховых компаний, реже других попадают в аварии. Их значительно лучше видно в темное время суток, да и при нормальном освещении движение окрашенных в светлые оттенки автомобилей оценивается реалистичнее.