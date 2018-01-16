Названы сроки появления Volkswagen Passat нового поколения

Фото: www.netcarshow.com
Компания Volkswagen работает над следующей генерацией среднеразмерного седана Passat. По словам представителей вольфсбургской марки, новинка поступит в продажу уже в конце следующего года. Правда, пока речь идет исключительно о североамериканском авторынке.
Виктория Базылева

На международном Детройтском автосалоне, который в эти дни принимает посетителей, компания Volkswagen показала публике спортивную модификацию модели Passat с шильдиком GT. Во время презентации представители бренда обмолвились и о следующем поколении седана. Они сообщили нашим зарубежным коллегам, что новинка дебютирует уже в 2019 году.

Никакой подробной информации о новом Passat в Volkswagen раскрывать не стали. По мнению журналистов Motor1, автомобиль построят на модульной платформе MQB и оснастят новейшими системами, которыми также наделена последняя Jetta. Однако официально эта информация пока не подтверждается.

Фото: www.netcarshow.com

Выпуск «Пассата» — часть фольксвагеновской стратегии Transform 2025+, предусматривающей более пятидесяти обновлений для существующих моделей и создание десяти совершенно новых машин.

К слову сказать, уже до конца нынешнего года Volkswagen привезет в Россию три новинки. Среди них — сменивший поколение Touareg и абсолютно новые Teramont и Arteon. Годом позже ожидается начало продаж следующих генераций седанов Polo и Jetta.

Стоит отметить, что у россиян машины Volkswagen пользуются весьма неплохим спросом. По итогам прошлого года российские продажи этой марки выросли на на 20,5% до 89 469 реализованных автомобилей. Наибольший интерес у наших сограждан вызывает седан Polo, который также входит в десятку самых продаваемых новых легковушек на российском рынке.

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16 января 2018
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