Названы сроки появления Volkswagen Passat нового поколения

На международном Детройтском автосалоне, который в эти дни принимает посетителей, компания Volkswagen показала публике спортивную модификацию модели Passat с шильдиком GT. Во время презентации представители бренда обмолвились и о следующем поколении седана. Они сообщили нашим зарубежным коллегам, что новинка дебютирует уже в 2019 году.

Никакой подробной информации о новом Passat в Volkswagen раскрывать не стали. По мнению журналистов Motor1, автомобиль построят на модульной платформе MQB и оснастят новейшими системами, которыми также наделена последняя Jetta. Однако официально эта информация пока не подтверждается.