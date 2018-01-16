Почему русская Toyota стоит значительно дороже японской

Российские мастера, занимающиеся доработкой и тюнингом японских внедорожников, построили первую в мире Toyota Tundra с колесной формулой 6х6. Пикап уже прошел испытания на Дмитровском полигоне НАМИ, премьера новинки состоится на ММАС-2018.
Вячеслав Василенко

Внедорожник Toyota Tundra третьей генерации получил название Hercules 6x6 и представлен в трех модификациях: с трансформируемой платформой, в качестве кемпера для дальних путешествий и с трехметровым бортом, оснащенным дугами безопасности для перевозки мототехники и габаритных грузов.

Шестиколесный автомобиль обзавелся новой подвеской с пневмоэлементами, усиленным амортизаторами, немецким редуктором Tibus и специальными внедорожными покрышками. Внешне машину выделяют огромные бамперы, расширенные колесные арки, иная решетка радиатора со встроенной светотехникой, а также эксклюзивные диски 18-го диаметра и серо-матовый цвет кузова.

«Сердцем» для «Геркулеса» стал могучий 5,7-литровый «атмосферник», развивающий 386 лошадиных сил и работающий в тесном контакте с модернизированной автоматической трансмиссией о шести скоростях. Впрочем, для тех, кому такого табуна покажется мало, можно будет заказать грозную компрессорную упряжку из 504 «жеребцов».

Испытания «Тундры» на Дмитровском полигоне НАМИ продемонстрировали надежность трансмиссии, измененной конструкции рамы и подвесок. Автомобиль успешно прошел ходовые тесты на треках, имитирующих горную местность, покрытия со смещенными неровностями, а также на динамометрической дороге. Все доработки, инициированные российскими инженерами, были произведены с учетом тщательных расчетов и компьютерного моделирования нагрузок. Круто? Еще бы! Но куда круче цена проекта.

Свое детище русские умельцы оценили минимум в 10 000 000 рублей. При этом прайс, как и в случае с Bentley и тому подобными Rolls-Royce, может увеличиваться до бесконечности. Много ли найдется в России столь богатых (читай — безбашенных) джиперов, готовых выложить за «Тундру», пусть и с шестью колесами, несколько десятков миллионов «деревянных»? Хотя авторы проекта, вероятно, думают иначе. Или просто надеются, что их творением заинтересуются за рубежом. Премьера Toyota Tundra Hercules 6x6, как уже было сказано, состоится на Московском автосалоне в августе.

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16 января 2018
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