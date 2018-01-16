Почему русская Toyota стоит значительно дороже японской

Внедорожник Toyota Tundra третьей генерации получил название Hercules 6x6 и представлен в трех модификациях: с трансформируемой платформой, в качестве кемпера для дальних путешествий и с трехметровым бортом, оснащенным дугами безопасности для перевозки мототехники и габаритных грузов.

Шестиколесный автомобиль обзавелся новой подвеской с пневмоэлементами, усиленным амортизаторами, немецким редуктором Tibus и специальными внедорожными покрышками. Внешне машину выделяют огромные бамперы, расширенные колесные арки, иная решетка радиатора со встроенной светотехникой, а также эксклюзивные диски 18-го диаметра и серо-матовый цвет кузова.

«Сердцем» для «Геркулеса» стал могучий 5,7-литровый «атмосферник», развивающий 386 лошадиных сил и работающий в тесном контакте с модернизированной автоматической трансмиссией о шести скоростях. Впрочем, для тех, кому такого табуна покажется мало, можно будет заказать грозную компрессорную упряжку из 504 «жеребцов».