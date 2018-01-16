Автомобили

Автопром Продажи грузовых автомобилей в России выросли на 50,4%

Российский рынок новых грузовых автомобилей за все годы кризиса падал не так активно, как рынок легковушек. Более того, продажи тяжелой коммерческой техники пошли в рост раньше и активнее, чем легковых авто. В итоге в 2017 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 80 200 единиц, что на 50,4% больше, чем в 2016 году. Рост же продаж легковых авто и легкого коммерческого транспорта составил всего 11,7%.