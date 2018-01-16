Продажи грузовых автомобилей в России выросли на 50,4%

При этом лидером по-прежнему остается российский КамАЗ, на долю которого в 2017 году пришлось 33% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 26 400 проданных машин — на 30,6% больше, чем в 2016 году. На втором месте располагается другой отечественный бренд — GAZ, показатель которого составил 7800. машин (+6,9%). Замыкает первую тройку шведская Volvo (6000 шт.; +246,6%).
Российский рынок новых грузовых автомобилей за все годы кризиса падал не так активно, как рынок легковушек. Более того, продажи тяжелой коммерческой техники пошли в рост раньше и активнее, чем легковых авто. В итоге в 2017 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 80 200 единиц, что на 50,4% больше, чем в 2016 году. Рост же продаж легковых авто и легкого коммерческого транспорта составил всего 11,7%.
В пятерку же лидеров также попали шведская Scania (5700 шт.; +126,2%) и немецкий Mercedes-Benz (5600. шт.; +173,1%). Стоит отметить, что вся десятка лидеров по итогам прошедшего года демонстрирует рыночный рост, причем у половины он выражен трехзначными цифрами.
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