Российский рынок автомобилей с пробегом подрос на 2,1%

На вторичном российском авторынке по-прежнему лидирует LADA, на долю которой в минувшем году пришлось 27% от общего объема. В пользу тольяттинских легковушек в 2017-м сделали выбор 1 443 000 россиян — на 0,2% меньше, нежели годом ранее.

На второй строчке расположилась Toyota, подержанные автомобили которой в нашей стране являются самыми популярными среди иномарок. Машины этой японской марки разошлись тиражом в 586 500 экземпляров — продажи сократились на 0,6%. Замыкает лидерскую тройку, согласно данным агентства «Автостат», компания Nissan. Обладателями «Ниссанов» с пробегом в прошлом году стали 284 600 человек (+3,1%).

Самой востребованной моделью по итогам года остался хетчбэк LADA 2114 — таких авто было продано 13 400 единиц. Следом идут LADA 2101 (141 200 реализованных машин) и Ford Focus (132 700 автомобилей).

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что объемы продаж новых легковых и легких коммерческих машин в прошлом году выросли на 11,9%. О том, какие автомобильные марки росли быстрее рынка, а какие оказались в числе отстающих, можно прочитать здесь.