BMW откажется от пары электрокаров

Не так давно компания опубликовала стратегию развития марки до 2025 года, согласно которой в ближайшие семь лет свет увидят двенадцать новых электромобилей. Любопытно, что среди них нет следующих генераций i3 и i8. Зато модельный ряд BMW пополнится машинами, которые получат названия от i1 до i9, а также от iX1 до iX9 — по крайней мере именно эти наименования ранее были запатентованы автостроителем.

Как рассказал руководитель проекта i Роберт Ирлингер в интервью изданию Autocar, модель i3 изначально создавалась с целью демонстрации разработок BMW в сфере электрического транспорта, а i8 была призвана дать представление о спортивном электромобиле будущего. По мнению представителей компании, обе машины с поставленными задачами справились. И потому целесообразность их дальнейшего существования находится под вопросом.

Напомним, что нынешняя версия электрокара i3, несмотря на мизерные продажи, до сих пор представлена и в нашей стране. За малышку «тройку» официальные дилеры просят космические деньги — от 4 360 000 рублей. Кстати, эту машину можно взять и в краткосрочную аренду у московского оператора каршеринга YouDrive. Стоимость проката авто составит 1000 рублей в час.