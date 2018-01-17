Mitsubishi Outlander остается лидером продаж марки в России

Так, с начала 2017 года компанией было реализовано 24 325 автомобилей, что на 45% больше результатов 2016 года за аналогичный период (16 769 единиц). При этом лидером продаж стал Mitsubishi Outlander — своих хозяев только в декабре нашли в 3706 машин. И, заметим, это лучший результат за месяц с октября 2015 года и за весь 2017 год в целом. Всего же за год было продано 16 828 автомобилей, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (11 209). Второй по популярности, демонстрирующий огромный потенциал, — Mitsubishi Pajero Sport с результатом в 4 637 автомобилей в 2017 году. Стоит отметить, что только в декабре было реализовано 1 001 штука этой модели.

– 2017 год стал для нас поворотным, комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура. — Мы начали возвращать свои позиции по всем основным показателям за счет расширения модельного ряда, запуска Pajero Sport в локальное производство, развития профессиональной дилерской сети, многочисленным финансовым программам по стимулированию сбыта и, вот, как следствие, мы видим рекордный рост объема продаж. Мы растем, опережая рынок, и амбициозны в своих планах на 2018 год', — отметил Наоя Накамура, Президент и Главный исполнительный директор «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России.

Напомним, что японцы официально присутствуют в россии уже 27 лет, а с 2010 года имеют собственное производство в России. И сегодня на заводе под Калугой производится сборка моделей Mitsubishi Outlander в режиме полного цикла, а в сентябре 2017 года было объявлено о перезапуске производства модели Pajero Sport.