Русский «Мерседес»: названы цены на автомобили проекта «Кортеж»

Много ли потребителей, привыкших ездить на элитных иномарках переключатся на автомобили «Made in Russia»? Отнюдь. Ведь не нужно быть автоэкспертом, чтобы понимать, насколько далеко до представителей большой немецкой тройки по качеству сборки и исполнения русским поделкам. Пусть и построены они на агрегатной базе проверенных опытом и заслуживающих уважение импортных производителей.

Однако это не мешает нашим чиновникам приклеивать отечественным машинам ценники, столь приближенные к прайсам на S-класс и 7-cерию BMW. Во всяком случае, глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с журналистами заявил, что автомобили «Кортежа» окажутся на 15% дешевле этих самых премиальных «немцев». По его словам, в самом простом варианте исполнения российский седан потянет по меньшей мере на 6 000 000, а то и 7 000 000 рублей.

Вероятно, с математикой у чиновников такие же сложности, как у наших футболистов с умением забивать. Ведь цена того же «Мерседеса» с 12-цилиндровым движком, как у русского лимузина, стартует от 12 500 000 «деревянных», а с учетом 15-процентной разницы, машина «Кортежа» озвученных Мантуровым денег стоить, увы, никак не может. Прибавьте к шести «лимонам» еще четыре с половиной, и вот он — оригинальный прайс на «luxury по-русски».